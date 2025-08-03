Tech30 2025: 300+ स्टार्टअप्स की सफलता का गवाह, अब आपकी बारी — करें अप्लाई

अगर आपने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सफर करीब से देखा है—जो आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है—तो YourStory की ‘Tech30’ पहल से आप जरूर परिचित होंगे.

Tech30 लिस्ट हर साल YourStory के प्रमुख स्टार्टअप-टेक समिट TechSparks में लॉन्च होती है. यह भारत के सबसे रोमांचक, इनोवेटिव और डिसरप्टिव स्टार्टअप्स की चुनिंदा सूची है. साथ ही, यह लिस्ट देशभर के कई उद्यमियों के सपनों के लिए लॉन्चपैड भी रही है.

इसे आसान भाषा में समझें तो, YourStory हर साल TechSparks में आपके लिए कई हज़ारों में से चुनकर लाता है Tech30 लिस्ट में ऐसे 30 स्टार्टअप जो देश को बदल देने के साथ साथ अरबों की कंपनियां बनने की ताकत रखते हैं.

कहते हैं असर आंकड़ों में दिखता है. Tech30 ने अब तक 300 से अधिक ब्रेकआउट स्टार्टअप्स को मंच दिया है. 430 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डील्स में मदद की है. लगभग 7 अरब (बिलियन) डॉलर की कुल वैल्यूएशन पावर दी है. गैरेज से शुरू हुए आइडियाज से लेकर कैटेगरी लीडर्स और यूनिकॉर्न्स तक—Tech30 ने सब देखा है.

TechSparks 2025 में नजरें आने वाले कल की टेक्नोलॉजी पर होंगी. ऐसे आइडियाज पर होंगी जो दुनियाभर के भविष्य को बदलेंगे. Tech30 की नई लिस्ट भी इसी सोच को दर्शाएगी.

अगर आपके पास AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), ML (मशीन लर्निंग), रोबोटिक्स, डीप टेक, बायो टेक, एडवांस SaaS (सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस), क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्यूचर ऑफ वर्क या सस्टेनेबल टेक जैसे सेक्टर्स में कोई नया आइडिया या बिजनेस है—तो यही आपका मंच है. यही आपका वक्त है. मौका मत गंवाइए. आवेदन खुले हैं!

क्यों करें Tech30 के लिए अप्लाई?

Tech30 सिर्फ एक लिस्ट नहीं है. यह आपके बिजनेस के लिए तेज़ ग्रोथ का रास्ता है. TechSparks 2025 में Tech30 के जरिए आपको मिलेगा:

एक्सक्लूसिव टेक बूथ का मौका

संभावित ग्राहकों से सीधा जुड़ाव

इंडस्ट्री के दिग्गजों से मेंटरशिप

प्रीमियम इन्वेस्टर्स से जुड़ने का मौका

साथी इनोवेटर्स के साथ पार्टनरशिप का मौका

हाई-वैल्यू इकोसिस्टम में अपनी पहचान बढ़ाने का अवसर

नेटवर्किंग के शानदार अवसर

यानी कुल मिलाकर, TechSparks 2025 के दौरान Tech30 आपके लिए भविष्य की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इम्पैक्ट की दुनिया का मार्ग होगा.

आइए, अपने स्टार्टअप सफर को आगे बढ़ाइए. यहां मिलेंगे आपको बेहतरीन मौके, मज़बूत कनेक्शन और ज़रूरी फंडिंग.

अभी अप्लाई करें. भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे प्रेरणादायक स्टार्टअप लिस्ट में शामिल होने का सुनहरा अवसर!