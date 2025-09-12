Brands
विविध

वित्तीय समावेशन का अगला कदम: जनधन से डिजिटल इंडिया तक

जैसे ही भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, विश्वास, साक्षरता और वास्तविक उपयोग ही समावेशन की कुंजी होंगे. पहला अध्याय "पहुंच" था. अगला अध्याय "सशक्तिकरण" होना चाहिए.

Shikhar Aggarwal3 Stories
वित्तीय समावेशन का अगला कदम: जनधन से डिजिटल इंडिया तक

Friday September 12, 2025 , 5 min Read

दस साल पहले एक छोटे कस्बे में सब्ज़ी बेचने वाली महिला केवल नकद पैसे ही लेती थी. उसके पास न तो बचत खाता था, न बीमा, और न ही ऋण (लोन) लेने का कोई आसान साधन. आज वह QR कोड से भुगतान ले सकती है, जनधन खाता खोलकर पैसे बचा सकती है, कुछ ही रुपए में जीवन बीमा करा सकती है और बिना किसी गारंटी के लोन के लिए आवेदन भी कर सकती है.

यह असली बदलाव 2014 में तब आया जब प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) शुरू हुई. दस साल से कम समय में 55 करोड़ से अधिक खाते खोले गए. बहुत-सी महिलाओं के लिए यह पहली बार था जब वे औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ीं. बैंक खाता केवल पासबुक नहीं था, बल्कि सरकारी धन तक पहुँच, पहचान का साधन और गरिमा की एक छोटी-सी झलक था.

2015 में सस्ती बीमा और पेंशन योजनाओं ने इस दायरे को और बढ़ाया. दुर्घटना बीमा (PMSBY), जीवन बीमा (PMJJBY) और सेवानिवृत्ति (APY) ने दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों को ऐसे सुरक्षा कवच दिए, जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे. 82 करोड़ से अधिक नामांकन के साथ सामाजिक सुरक्षा अब कुछ लोगों तक सीमित न रहकर व्यापक हो गई.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ऋण ने एक और परत जोड़ दी. छोटे दुकानदारों और कारीगरों के लिए यह अक्सर पहली बार था जब किसी वास्तविक वित्तीय संस्था ने उनके कारोबार को सहारा दिया. अब सिर्फ़ साहूकार ही उधार देने वाला नहीं रहा; अब रसीद और ब्याज दर भी मिलने लगी.

डिजिटल बढ़त

जनधन ने आधार तैयार किया, लेकिन UPI और मोबाइल ने इसे संभव बनाया. स्मार्टफोन और सस्ते डेटा के साथ भुगतान आम हो गए. 2024 में, UPI हर महीने 18 अरब से अधिक लेन-देन कर रहा था. किसान मंडी में सब्ज़ियाँ बेचकर तुरंत पैसा पा सकता था, और प्रवासी मज़दूर ₹500 घर भेज सकता था बिना मनी ट्रांसफर काउंटर की लंबी कतार में लगे.

यह सिर्फ आसान नहीं था, बल्कि नेटवर्क प्रभाव भी था: जब दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों ने UPI इस्तेमाल करना शुरू किया, तो और लोग भी जुड़ते गए. दस वर्ष पहले किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी , वित्तीय व्यवस्था अब लोकतांत्रिक हो गई.

इसी समय भारत ने अंतिम छोर तक सेवाएँ भी पहुँचाईं. जिन गाँवों में बैंक शाखाएँ नहीं थीं, वहाँ अब 13.5 लाख से अधिक बैंक मित्र और आधार-आधारित भुगतान केंद्र सेवाएँ दे रहे हैं. अब ग्रामीण इलाक़ों के लोग 20 किलोमीटर दूर शहर गए बिना ही सब्सिडी निकाल सकते है या बचत कर सकते हैं.

फिनटेक कंपनियों ने इसी ढाँचे का इस्तेमाल करके छोटी निवेश योजनाएँ, मौसम-आधारित फ़सल बीमा और उन लोगों के लिए ऋण सुविधा शुरू की जिनकी कोई औपचारिक क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी. अब ज़रूरतों को वित्त के हिसाब से ढालने की बजाय, वित्त खुद लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बदलने लगा—किसानों, महिला उद्यमियों और गिग वर्करों के लिए.

बीच का खोखलापन

लेकिन समावेशन और सशक्तिकरण एक जैसे नहीं हैं. आज भी करोड़ों जनधन खाते निष्क्रिय हैं. बहुत-से लोग केवल पीयर-टू-पीयर भुगतान तक ही डिजिटल वित्त का उपयोग करते हैं, न कि बचत, ऋण या बीमा के लिए.

सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है. फिशिंग, म्यूल अकाउंट और धोखाधड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं. RBI की MuleHunter नामक AI प्रणाली एक अच्छा कदम है, लेकिन विश्वास सिर्फ़ एल्गोरिद्म से नहीं बनेगा. इसके लिए शिकायत निवारण का बेहतर ढाँचा, उपभोक्ता जागरूकता और कड़े डेटा सुरक्षा नियमों की ज़रूरत है.

दूसरी बड़ी कमी है वित्तीय साक्षरता. कोई ऐप तभी इस्तेमाल कर सकता है जब उसे पता हो कि अपना पिन कैसे सुरक्षित रखना है, ऋण जाल से कैसे बचना है, या बीमा पॉलिसी कैसे पढ़नी है. स्कूलों और RBI केंद्रों में साक्षरता अभियान चल रहे हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुपात में वे अभी छोटे हैं. आत्मविश्वास और जानकारी के बिना पहुँच सतही ही रहती है.

अगला कदम

आने वाला चरण तकनीक से तय होगा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) बैंकों और फिनटेक को उन लोगों के लिए कस्टम उत्पाद बनाने में मदद कर सकती है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है. ब्लॉकचेन पारदर्शी और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड का वादा करता है. किसानों के लिए उपग्रह डेटा बेहतर बीमा उपलब्ध करा सकता है. डिजिटल आईडी गिग वर्करों के लिए पोर्टेबल लाभ सुनिश्चित कर सकती है.

लेकिन अवसर के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है. अगर डिजिटल वित्त बुज़ुर्गों, ऑफ़लाइन रहने वालों या दूरदराज़ इलाक़ों के लोगों को शामिल नहीं करता, तो यह असमानता घटाने के बजाय बढ़ा सकता है. नक़दहीन अर्थव्यवस्था में अभी भी उन लोगों के लिए जगह होनी चाहिए जो डिजिटल नहीं हैं.

विकसित भारत 2047

भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा को अक्सर आँकड़ों से आँका जाता है—कितने खाते खुले या हर महीने कितने लेन-देन हुए. लेकिन असली परीक्षा कुछ और है. जब बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिला अपने जनधन खाते में सुरक्षित बचत करने लगे, जब बेंगलुरु का गिग वर्कर नियमित स्वास्थ्य बीमा और रिटायरमेंट की तैयारी कर सके, जब छोटे व्यापारी ऋण को विकास का साधन मानें, न कि बोझ—तभी बदलाव सच्चा होगा.

अगला कदम इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कितने लोग जुड़ते हैं, बल्कि इस पर कि वे इसका सार्थक उपयोग कैसे करते हैं. सशक्तिकरण का मतलब है—आपातकाल के लिए बचत करना, सपनों में निवेश करना, सेवानिवृत्ति की तैयारी करना और झटकों से खुद को सुरक्षित रखना. इसका मतलब है रोज़मर्रा के पैसों को और मज़बूत, गरिमापूर्ण और अवसरों से भरपूर बनाना.

जैसे ही भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, विश्वास, साक्षरता और वास्तविक उपयोग ही समावेशन की कुंजी होंगे. पहला अध्याय "पहुंच" था. अगला अध्याय "सशक्तिकरण" होना चाहिए.

(लेखक 'BLS E-Services Ltd' के चेयरमैन हैं. आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं. YourStory का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है.)

Edited by रविकांत पारीक