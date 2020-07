वर्चुअल मीटिंग के लिए ये है टॉप वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स

कोरोनावायरस महामारी के चलते ज्यादातर लोग घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में वर्चुअल मीटिंग्स के लिये वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स बेहद महत्वपूर्ण जरिया बन गई हैं। फोटो साभार: shutterstock वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के शुरुआती उत्साह के बाद, अब ज़ूम ऐप डाउन हो गया क्योंकि अब इस मार्केट में कई नए खिलाड़ियों एंट्री मारी है। इन नए खिलाडियों ने नई सुविधाओं के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया।हालांकि ज़ूम शुरूआत के बाद से बहुत ज्यादा नहीं बदला है, लेकिन इसने अपनी सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर लिया है।

आज इस लेख के जरिये हम आपको उन वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान आपके लिये उपयोगी साबित होंगी। ज़ूम (Zoom) ज़ूम की लोकप्रियता सातवें आसमान पर थी। भले ही ऐप ने केवल 40 मिनट के मुफ्त वीडियो कॉलिंग की अनुमति दी थी - इसका यूएसपी सरल यूजर इंटरफ़ेस था। यदि आप किसी मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो लॉगिन की जरूरत नहीं थी। रिकॉर्डिंग भी मुफ्त संस्करण में उपलब्ध थी और वीडियो की क्वालिटी प्रतियोगियों से बेहतर थी। एप्लिकेशन को तब से बहुत अधिक नहीं बदला गया है, इसके बजाय उसने अधिक सुरक्षा और गोपनीयता सुविधाओं को शामिल किया है। पार्टनर से मीटिंग करना, सभी के साथ स्क्रीन शेयरिंग और वेटिंग रूम उनमें से कुछ हैं। ऐप ने सुरक्षा पर भी सुधार किया है, लेकिन मज़ेदार हिस्सा वर्चुअल बैकग्राउंड है और तथ्य यह है कि गैलरी व्यू में 49 प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स (Microsoft Teams) टीम्स का फायदा यह है कि यह वीडियो कॉलिंग ऐप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीम्स एक बिजनेस सूट की तरह हैं। सेटअप कहीं भी आसान नहीं है, लेकिन इस यह तय है कि आपको स्लैक जैसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आप टीम्स का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, ऐप को एक वेब प्लेटफॉर्म के रूप में चलाया जा सकता है, इसलिए डाउनलोड की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉल की कोई सीमा नहीं है, लेकिन टीम्स, ज़ूम के विपरीत, एक बार में आपके द्वारा देखे जाने वाले वीडियो की संख्या को सीमित कर देती है। टीम्स केवल गैलरी दृश्य में नौ लोगों को अनुमति देती हैं, हालांकि यह टीम या कॉन्फ्रेंस मोड के साथ बेहतर होगा - ज़ूम करने के मुकाबले इसकी वीडियो की गुणवत्ता अभी भी अच्छी नहीं है।

टीम्स का मुख्य लाभ ऐप इकोसिस्टम है, जो आपको ड्राइंग बोर्ड और सहयोग जैसे ऐप साझा करने की अनुमति देता है, जहां लोग न केवल स्क्रीन साझा कर सकते हैं, बल्कि दूसरों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। Microsoft ऐप्स और 10GB फ़ाइल शेयरिंग स्पेस फ्री मोड के लिए पर्याप्त है। गूगल मीट मीट की पहली ड्रॉबैक जीमेल आवश्यकता है। यदि आप लॉग इन नहीं हैं, तो पहुंच असंभव है। लेकिन वह सब कुछ है जो वहाँ है। ऐप बेहद सिंपल है और ज्यादा ऑफर नहीं करता है। यूआई परेशानी मुक्त है, लेकिन ज़ूम जितना आसान नहीं है, लेकिन यह काम करता है। Google का लाभ सूट की विशेषताएं हैं जो ऐप के साथ एकीकृत हैं। स्क्रीन शेयरिंग किसी भी अन्य ऐप से बेहतर है। वीडियो की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है और कोई डेस्कटॉप संस्करण नहीं है। कंपनी ने परिवेशीय शोर को कम करने के लिए एआई को शामिल किया, लेकिन समाधान अभी भी सही नहीं है। ब्ल्यू जींस वास्तव में यह कोई नई पेशकश नहीं है, लेकिन एयरटेल के साथ गठजोड़ के बाद यह कम से कम भारतीय बाजार के लिए एक नई बात है। स्पष्ट लाभ वीडियो और ध्वनि की गुणवत्ता है। डॉल्बी वॉयस, ब्लू जीन्स जैसी सुविधाओं के साथ शामिल अन्य साउंड क्वालिटी में साउंड क्वालिटी बेहतर है। लेकिन यूजर इंटरफेस एक समस्या है। मीटिंग को शेड्यूल करना एप्लिकेशन में मुश्किल है, क्योंकि यह आपको वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है। एयरटेल यह तक नहीं कहता कि ऐप कब फ्री मोड में उपलब्ध होगा, लेकिन संकेत हैं कि इसे प्रीमियम प्लान के साथ जोड़ा जा सकता है। स्क्रीन साझा करते समय साइड में स्लाइडर एक निफ्टी विशेषता है, आप बहुत परेशानी के बिना, अंदर और बाहर ज़ूम कर सकते हैं। BlueJeans में गैलरी दृश्य के संदर्भ में सीमाएँ हैं - केवल नौ लोगों को अनुमति दी गई है - और कॉल में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या। जीओ मीट (JioMeet) Reliance का JioMeet मोबाइल और टैबलेट के लिए HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है। ऐप को 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ई-मीटिंग ऐप की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए मार्च 2020 में एक उन्नत संस्करण को रोल आउट किया गया। JioMeet फ्री प्लान पर पांच यूजर्स और बिजनेस प्लान पर 100 यूजर्स को सपोर्ट करता है। यह मेजबान से मिलने के लिए ईमेल और ओटीपी-आधारित लॉगिन की अनुमति देता है, जबकि मेहमान एप्लिकेशन पर या क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से एक साधारण कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। Also Read संकट की घड़ी में तुरंत मिलेगा पैसा, अपनाएं ये तरीका

(Edited by रविकांत पारीक)

