बीते एक दशक में भारत में इतना कम हुआ कुपोषण, UN ने जारी की रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में अफ्रीका भुखमरी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र बन जाएगा। (सांकेतिक चित्र)

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की मानें तो भारत में पिछले एक दशक के दौरान कुपोषित लोगों की संख्या में 6 करोड़ की कमी दर्ज़ की गई है। इस अल्पपोषित लोगों में अविकसित और कमजोर बच्चे भी शामिल हैं।

यूएन ने यह रिपोर्ट मंगलवार को जारी की थी जिसमें यह कहा गया है कि 2019 में वैश्विक स्तर पर 69 करोड़ से अधिक लोग अल्पपोषित या भूखे थे, यह संख्या साल 2018 की तुलना में एक करोड़ अधिक है।

भारत की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार 2004-2006 में देश में अल्पपोषित लोगों की संख्या 24.94 करोड़ थी, जो 2017-2019 में घटकर 18.92 करोड़ रह गई है। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि 2012 से 2016 के बीच देश में वयस्कों में मोटापा बढ़ा है।

साल 2012 में 2.52 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित थे, जबकि साल 2016 में यह संख्या बढ़कर 3.43 करोड़ तक पहुँच गई है।

यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है।

रिपोर्ट का पूर्वानुमान है कि COVID-19 महामारी 2020 के अंत तक 130 मिलियन से अधिक लोगों को फिर से भूख की ओर धकेल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक अफ्रीका भुखमरी से सबसे अधिक प्रभावित होगा। Also Read पुणे स्थित इस हैंडक्राफ्ट साड़ी स्टार्टअप ने 3 साल में खड़ा किया 30 लाख रुपये से 12 करोड़ रुपये का कारोबार

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.