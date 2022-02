[वेकेंसी] राजस्थान सरकारी ने निकाली 10157 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्तियां

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB ने ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों से कुल 10157 बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 09 मार्च, 2022 तक इस वेकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन देखने के लिए यहां क्लिक करें

अंतिम तिथि : 09 मार्च, 2022

वेतनमान : लेवल 8 से लेवल 10

शैक्षिक योग्यता : बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर - बैचलर डिग्री के साथ A लेवल / PGDCA OR BE / B.Tech in CS / IT / ECE / EE / EEE / EIC / TIE OR B.SC in CS / IT OR BCA. सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर - Master in Engineering ME / M.Tech in CS / IT / Electronics and Communication / Electrical Engineering / Electrical Electronics Engineering / ETE / EIE / M.Sc in CS / IT / MCA.

आयु सीमा : (01.01.2023 को) 18 से 40 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और बीसी (Creamy layer) / विशेष बीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रुपये 450/– और राजस्थान के Non Creamy layer BC और विशेष बीसी उम्मीदवारों के लिए 350/– रुपये और राजस्थान के SC/ ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 250/– रुपये।

महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें

आप YourStory हिन्दी के दैनिक कॉलम "वेकेंसी" में, देशभर से हाल ही में जारी की गई शीर्ष सरकारी नौकरियों के लिए रिक्तियों की जानकारी पा सकते हैं, और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहें।