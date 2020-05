04 मई 2020 से 10 मई 2020: जानें क्या कहते हैं आपके ग्रह-नक्षत्र, व्यापार और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा असर

साप्ताहिक राशिफल: 04 मई 2020 से 10 मई 2020 ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय, प्रयागराज विशेष - इस सप्ताह सभी राशि वालों को यात्रा न करने की हिदायत दी जाती है, सभी से निवेदन है कि घर में रहें और स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। अपना व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, नौकरी के कार्य इन्टरनेट/ऑनलाइन द्वारा क्रियान्वित करने का प्रयास करें।

मेष राशि मेष राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 सप्ताह मध्य मनोरंजन कार्यों में व्यतीत होगाा, जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के अन्त में सावधानी बरतनी होगी, घर में रहने के बावजूद चोट-चपेट के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य - इस सप्ताह सतर्क रहेंगे तभी रोगों से आराम मिलेगा। व्यवसाय - यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने आ रहा है। सप्ताह की शुरूआत हर्षवर्धक है, लाभ की आशाएं बलवती रहेंगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा - विद्यार्थियों का इस सप्ताह पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अतः उपाय अवष्य करें। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा तिल की आहुति दें।

वृष राशि वृष राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। सप्ताह प्रारम्भ एवं मध्य में सोचे हुए कार्य सम्पन्न होंगे, शत्रु निर्बल रहेंगे। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय - सुख-समृद्धि के साधन बढेंगे, मान-प्रतिष्ठा एवं कार्य कुशलता से संतोष प्राप्त होगा। शिक्षा - मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बिगड़े कार्य बनेंगे। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें काले तिल की आहुति दें।

मिथुन राशि मिथुन राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 पूरा दिन घर में रहने से कलह की स्थिति बन सकती है, सतर्क रहें। सप्ताह मध्य व अन्त में परिश्रम के अनुपात में सफलता प्राप्त होगी। इष्ट मित्रों के सहयोग से मन प्रसन्न होगा, समय की अनुकूलता का लाभ उठाने से न चूकें। स्वास्थ्य - सप्ताह का प्रारम्भ कलह, वाद-विवाद, मित्रों से मनमुटाव लेकर आ रहा है जिससे मन अशांत रहेगा, कार्य में विलम्ब हो सकता है, मन में संयम बनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा। व्यवसाय - इस सप्ताह जो कार्य रूके हुए थे, वे पूरा करने की कोषिष करें। शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए भरपूर समय है, इस अनुकूल समय को हाथ से न जाने दें। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा सफेद चन्दन की आहुति दें।

कर्क राशि कर्क राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 2, 11, 20, 29 पराक्रम में वृद्धि के साथ शुरू होगा आपके लिए यह सप्ताह, सप्ताह मध्य में तनाव, क्लेश एवं अशांति रहेगी जिसमें आपको धैर्य रखना अति आवश्यक है। सप्ताह के अन्त में कुछ सुकून प्राप्त होगा, मन पर दबाव कम रहेगा। स्वास्थ्य - मन अषांत रहेगा जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। व्यवसाय - अकस्मात् किसी से धोखा खा सकते हैं, लेन-देन की मामलों में भी सतर्कता जरूरी है। शिक्षा - जिस भी कार्य में विद्यार्थियों को उनके पराक्रम के बल पर सफलता मिलनी होगी, वह सप्ताह के प्रारम्भ में अवश्य मिलेगी। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा लौंग चढ़ाऐं।

सिंह राशि सिंह राशि शुभ रंग - गहरा लाल, गुलाबी, शुभ अंक - 1, 10, 28 सप्ताह की शुरूआत एवं सप्ताह का मध्य जहां आपके लिए अनुकूल रहेगा, वहीं सप्ताह अन्त आपके लिए परेशानियों की सौगात लेकर आ रहा है। सप्ताह के अन्त में विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, अधिकारी वर्ग के तनाव से बचें। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी लापरवाही न बरतें। व्यवसाय - सप्ताह की शुरूआत धनआगमन अथवा धन आने के मार्ग की रूकावटों को दूर करने से होगी।

शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का मध्य मान-प्रतिष्ठा एवं कार्य कुशलता से संतोष प्रदान करेगा। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा कपूर चढ़ाऐं।

कन्या राशि कन्या राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ शुरू होगा आपका यह सप्ताह जो पूरे सप्ताह आपके मन को संयमित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। सप्ताह के अन्त परिश्रम के अनुपात में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यवसाय - नए कार्यों को क्रियान्वित करने का योग है, धन लाभ, आशानुकूल सफलता, लाभदायक योजना की प्राप्ति, इष्ट मित्रों का सहयोग आपके मनोबल को उंचा रखेगा। शिक्षा - विद्यार्थीगण इस अनुकूल समय का लाभ अवश्य उठाऐं। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा 108 बार हवन सामग्री चढ़ाऐं।

तुला राशि तुला राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 सप्ताह की शुरूआत अनावश्यक खर्च के साथ हो सकती है, अतः जहां भी खर्च करें, सोच-विचार कर ही करें अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। सप्ताह के अन्त में धन का लाभ होने से लम्बित समस्याएं दूर होंगी, परिवार की समस्याएं सुलझेंगी।स्वास्थ्य - इस सप्ताह तुला राषि वालों का स्वास्थ्य उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। व्यवसाय - प्रयास और प्रयत्न की सार्थकता के बावजूद महत्वपूर्ण कार्यों में विलम्ब होगा जिससे मन खिन्न रहेगा।

शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मध्य से परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा बताषा चढ़ाऐं।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 सप्ताह की शुरूआत मंगलकारी है, इष्ट मित्रों के सहयोग से लाभ प्राप्त होगा, सप्ताह मध्य में न चाहते हुए भी आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आएगी जिसका मुकाबला करना ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य - सप्ताह मध्य में स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। व्यवसाय - विचाराधीन योजनाओं को सप्ताह के शुरूआत में ही क्रियान्वित करने का प्रयास करें, व्यवसायिक क्षमता का विस्तार होगा। शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए सप्ताह का अन्त सफलतादायक रहेगा। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा गूगुल चढ़ाऐं।

धनु राशि धनु राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 यह सप्ताह ग्रह-नक्षत्रों की गति पर निर्भर है, अतः सप्ताह का पूर्ण लाभ उठाऐं, समय आपके साथ है। नई योजनाएं फलीभूत होंगी। सप्ताह अन्त में लेन-देन के मामले में सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य - सप्ताह अन्त में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। व्यवसाय - सप्ताह की शुरूआत और मध्य में सोचे हुए तथा क्रियान्वित किए सभी कार्य सफलता प्रदान करेंगे।



शिक्षा - ग्रह जिस तेजी से कार्य करेंगे, उतनी ही तेजी से विद्यार्थियों के कार्य बनेंगे। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा देसी घी की आहुति दें।

मकर राशि मकर राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 यह सप्ताह खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इस सप्ताह भाग्य का आपको भरपूर साथ प्राप्त होगा। मनोबल उंचा रहेगी, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने घर में ही हैं। व्यवसाय - कार्यों में सफलता, मन में उत्साह, धन का लाभ, आय के नवीन साधन, रूके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। शिक्षा - विद्यार्थियों को इस सप्ताह घर बैठे ही आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुटना होगा, तभी सफलता का अनुपात बढ़ेगा। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा कपूर चढ़ाऐं।

कुम्भ राशि कुम्भ राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 सप्ताह के मध्य में जहां भाग्य का साथ मिलेगा, वहीं सप्ताह अन्त में कार्य की प्रबलता रहेगी जिससे मन भटकेगा नहीं और कार्यों को पूर्ण करने में लगेगा। स्वास्थ्य - सप्ताह के प्रारम्भ में स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। बुखार आदि बीमारी को हल्के में न लें। व्यवसाय - अपने व्यापार, व्यवसाय के प्रति अपने उत्साह को कम न होने दें, आगामी दिनों में अभी बनाई गई योजनाओं पर कार्य करें।

शिक्षा - यही सप्ताह आपको आगामी दिनों में लाभ अवश्य प्रदान करके जाएगा, अतः उत्साह बनाए रखें। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा लौंग चढ़ाऐं।

मीन राशि मीन राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 यह सप्ताह अच्छा होते हुए भी शुभ कार्यों में रूकावट डालने वाला है जो सप्ताह के मध्य में आपको अवश्य ही विचलित करेगा। सप्ताह अन्त सुखद रहेगी जो आगामी सप्ताह के लिए कुछ खास लेकर आएगा। स्वास्थ्य - सप्ताह मध्य में विशेष सावधानी बरतें, शारीरिक शिथिलता एवं मानसिक उलझनों से बचना ही आपके लिए अच्छा होगा। व्यवसाय - सप्ताह मध्य को छोड़कर बाकी दिन कार्य की प्रबलता रहेगी तथा भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। शिक्षा - विद्यार्थियों को प्लानिंग करनी चाहिए कि आगामी दिनों में वे अपने षिक्षा कार्यों को कैसे क्रियान्वित करेंगे। उपाय - इस सप्ताह घर में हवन करें तथा सफेद चन्दन की आहुति दें।

