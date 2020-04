20 अप्रैल 2020 से 26 अप्रैल 2020: जानें क्या कहते हैं आपके ग्रह-नक्षत्र, व्यापार और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा असर

साप्ताहिक राशिफल: 20 अप्रैल 2020 से 26 अप्रैल 2020 ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय, प्रयागराज विशेष - इस सप्ताह सभी राशि वालों को यात्रा न करने की हिदायत दी जाती है, सभी से निवेदन है कि घर में रहें और स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। अपना व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, नौकरी के कार्य इन्टरनेट/ऑनलाइन द्वारा क्रियान्वित करने का प्रयास करें।

मेष राशि मेष राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 इस सप्ताह प्रयास और प्रयत्न की सार्थकता के बावजूद महत्वपूर्ण कार्यों में विलम्ब होगा जिससे मन खिन्न रहेगा। सप्ताह मध्य से परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। सप्ताह के अन्त में धन का लाभ होने से लम्बित समस्याएं दूर होंगी, व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी, परिवार की समस्याएं सुलझेंगी। स्वास्थ्य - सप्ताह के प्रारम्भ में स्वास्थ्य प्रभावित रहेगाा, अतः खान-पान में विशेष सावधानी रखें। व्यवसाय - व्यापार में अनावश्यक खर्च हो सकता है, अतः जहां भी खर्च करें, सोच-विचार कर ही करें अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय। उपाय - मेष राशि वाले नित्य हनुमान चालीसा का पाठ एवं हनुमत उपासना करें तो उनके सभी कार्य बनेंगे।

वृष राशि वृष राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 वृष राशि वाले जातक-जातिकाओं के लिए सप्ताह की शुरूआत मंगलकारी है, विचाराधीन योजनाओं को सप्ताह के शुरूआत में ही क्रियान्वित करने का प्रयास करें, मित्रों के सहयोग से लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य - वृष राशि वालों को सप्ताह मध्य में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। व्यवसाय - इस सप्ताह व्यवसायिक क्षमता का विस्तार होगा, परन्तु न चाहते हुए भी आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आएगी जिसका मुकाबला बुद्धिबल उपाय द्वारा करना ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शिक्षा - सप्ताह के अन्तिम दो दिन विद्यार्थियों के लिए सफलतादायक रहेगा। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए वृष राशि वाले इस सप्ताह मां लक्ष्मी की उपासना कर उन्हें कमल का फूल चढ़ाऐं।

मिथुन राशि मिथुन राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 सप्ताह की शुरूआत और सप्ताह के मध्य में आपके द्वारा सोचे हुए, क्रियान्वित कार्य आपको सफलता प्रदान करेंगे। सप्ताह अन्त में लेन-देन के मामले में सतर्कता रखनी होगी, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। व्यवसाय - जिस अनुपात में आप व्यापार-व्यवसाय के लिए परिश्रम करेंगे, ग्रह-नक्षत्र उसी तेजी से इस सप्ताह आपको लाभ प्रदान करेंगे। शिक्षा - मिथुन राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी अतः विद्यार्थियों को इस सप्ताह का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए मिथुन राशि वाले इस सप्ताह गणपति की उपासना कर उन्हें दुर्वा घास चढ़ाऐं।

कर्क राशि कर्क राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 2, 11, 20, 29 कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इस सप्ताह भाग्य का आपको भरपूर साथ प्राप्त होगा। कार्यों में सफलता, मन में उत्साह, धन का लाभ, आय के नवीन साधन, रूके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा। व्यवसाय - इस सप्ताह नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति, व्यापारियों को व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। मनोबल उंचा रहेगी, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। शिक्षा - विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत द्वारा लाभ प्राप्त होगा। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए कर्क राशि वाले इस सप्ताह भोलेनाथ की उपासना कर उन्हें चावल चढ़ाऐं।

सिंह राशि सिंह राशि शुभ रंग - गहरा लाल, गुलाबी, शुभ अंक - 1, 10, 28 सिंह राशि वालों के लिए ग्रह-नक्षत्रों का मिश्रित संकेत है। सप्ताह के मध्य में जहां भाग्य का साथ मिलेगा, वहीं सप्ताह अन्त में कार्य की प्रबलता रहेगी जिससे मन भटकेगा नहीं और कार्यों को पूर्ण करने में लगेगा। यही सप्ताह आपको अगले सप्ताह लाभ अवश्य प्रदान करके जाएगा, अतः उत्साह बनाए रखें। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय - उत्तम व्यवसाय से मन की प्रसन्नता और धन लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा - विद्यार्थियों का मनोबल एवं परिश्रम इस सप्ताह उन्हें विशेष लाभ प्रदान करेगा। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए सिंह राशि वाले इस सप्ताह भगवान सूर्य को ताम्बे के लोटे से अघ्र्य दें।

कन्या राशि कन्या राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा होते हुए भी शुभ कार्यों में रूकावट डालने वाला है जो सप्ताह के मध्य में अवश्य ही विचलित कर परीक्षा लेगा। सप्ताह अन्त सुखद रहेगा जो आगामी सप्ताह के लिए कुछ खास लेकर आएगा। स्वास्थ्य - सप्ताह मध्य में विशेष सावधानी बरतें, शारीरिक शिथिलता एवं मानसिक उलझनों से बचना ही आपके लिए अच्छा होगा। व्यवसाय - मिश्रित व्यवसाय, इस सप्ताह लाभ-हानि बराबर रहेगी। शिक्षा - कर्म के साथ भाग्य का साथ विद्यार्थियों को सफलता दिलाएगा। सप्ताह मध्य को छोड़कर बाकी दिन कार्य की प्रबलता रहेगी तथा भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए कन्या राशि वाले इस सप्ताह मां दुर्गा की उपासना करें।

तुला राशि तुला राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने आ रहा है। सप्ताह की शुरूआत हर्षवर्धक है, लाभ की आशाएं बलवती रहेंगी, सप्ताह मध्य मनोरंजन कार्यों में व्यतीत होगाा, जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के अन्त में सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य - इस सप्ताह रोगों से छुटकारा मिलेगा, परन्तु चोट-चपेट से सावधान रहना होगा। व्यवसाय - व्यवसायिक उतार-चढ़ाव बनी रहेगी, निर्णय लेने से पहले सोच-विचार अवश्य करें। शिक्षा - विद्यार्थियों को आशातीत सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए तुला राशि वाले इस सप्ताह देवी का सभी स्वरूपों का स्मरण कर शुक्रवार का व्रत रखें।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बिगड़े कार्य बनेंगे। सप्ताह प्रारम्भ एवं मध्य में सोचे हुए कार्य सम्पन्न होंगे, शत्रु निर्बल रहेंगे। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय - सप्ताह अन्त में सुख-समृद्धि के साधन बढेंगे, व्यवसाय में लाभ, मान-प्रतिष्ठा एवं कार्य कुशलता से संतोष प्राप्त होगा। शिक्षा - शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए कोई शुभ परिणाम सामने आएगा। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह भगवान राम की उपासना कर नित्य प्रतिदिन 108 बार राम का नाम लिखें। धनु राशि धनु राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 धनु राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारम्भ कलह, वाद-विवाद, मित्रों से मनमुटाव लेकर आ रहा है जिससे मन अशांत रहेगा, कार्य में विलम्ब हो सकता है, मन में संयम बनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा। सप्ताह मध्य व अन्त में परिश्रम के अनुपात में सफलता प्राप्त होगी। समय की अनुकूलता का लाभ उठाने से न चूकें। स्वास्थ्य - सप्ताह मध्य तक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना होगा। व्यवसाय - सप्ताह के अन्त में जो कार्य रूके हुए थे, वे पूरे होने लगेंगे, व्यापार, नौकरी में लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा - इष्ट मित्रों के सहयोग से जहां मन प्रसन्न होगा वहीं शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए धनु राशि वाले इस सप्ताह भगवान विष्णु की उपासना करें।

मकर राशि मकर राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 मकर राशि वालों के लिए पराक्रम में वृद्धि के साथ शुरू होगा यह सप्ताह, जिस भी कार्य में आपके पराक्रम के बल पर सफलता मिलनी होगी, वह सप्ताह के प्रारम्भ में अवश्य मिलेगी। सप्ताह मध्य में अकस्मात् किसी से धोखा खा सकते हैं, लेन-देन की मामलों में भी सतर्कता जरूरी है। सप्ताह के अन्त में कुछ सुकून प्राप्त होगा, मन पर दबाव कम रहेगा। स्वास्थ्य - शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम लेकिन मानसिक चिन्ताऐं बनी रहेंगी। व्यवसाय - व्यवसाय की स्थिति पहले से बेहतर होगी। शिक्षा - पड़ाई करते समय मन को शांत रखने की कोशिश करें क्योंकि तनाव, क्लेश एवं अशांति के योग हैं। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए मकर राशि वाले इस सप्ताह शनिदेव की उपासना कर कड़वे तेल का दीया जलाऐं।

कुम्भ राशि कुम्भ राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 कुम्भ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरूआत एवं सप्ताह का मध्य जहां अनुकूल रहेगा, वहीं सप्ताह का अन्त परेशानियों की सौगात लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरूआत धनआगमन अथवा धन आने के मार्ग की रूकावटों को दूर करने से होगी। सप्ताह का मध्य मान-प्रतिष्ठा एवं कार्य कुशलता से संतोष प्रदान करेगा। सप्ताह के अन्त में विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, अधिकारी वर्ग के तनाव से बचें।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यवसाय - व्यवसाय उत्तम मगर परिश्रम अधिक करना होगा। शिक्षा - विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी एवं मन के भटकाव के कारण तनाव रहेगा। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए कुम्भ राशि वाले इस सप्ताह किसी गरीब अथवा जरूरतमंद को भोजन का दान करें।

मीन राशि मीन राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ शुरू होगा आपका यह सप्ताह जो पूरे सप्ताह आपके मन को संयमित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। इष्ट मित्रों का सहयोग आपके मनोबल को उंचा रखेगा। सप्ताह के अन्त परिश्रम के अनुपात में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। अनुकूल समय का लाभ अवश्य उठाऐं। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यवसाय - व्यापार में नए कार्यों को क्रियान्वित करने का योग है, धन लाभ, आशानुकूल सफलता, लाभदायक योजना की प्राप्ति। शिक्षा - यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा। उपाय - उन्नति एवं लाभ के लिए मीन राशि वाले इस सप्ताह अपने गुरू की उपासना करें। Also Read सरकारी नौकरियां 2020: इस हफ्ते इन सरकारी पदों पर निकली हैं नौकरियां, देखें विस्तृत जानकारी

(Edited by रविकांत पारीक)

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com