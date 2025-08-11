2025 में साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्यों बन गया है ज़रूरी?

हम सबने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं — किसी ने एक लिंक पर क्लिक किया, किसी फ़र्ज़ी कॉल पर ज़्यादा जानकारी दे दी या किसी क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया, और देखते ही देखते उनकी सालों की जमा-पूंजी गायब हो गई. दुख की बात है कि 2025 में यह अब कोई दुर्लभ घटना नहीं रही. साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में हमें एक ऐसे समाधान पर बात करनी चाहिए जिसे अब भी ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज़ करते हैं — साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस.

आइए पाँच बिंदुओं में समझते हैं कि यह बीमा अब लक्ज़री नहीं, बल्कि आवश्यकता क्यों है.

1. 2025 में साइबर क्राइम: अब केवल कंपनियाँ ही निशाना नहीं

वो दिन गए जब सिर्फ़ बड़ी कंपनियाँ ही साइबर हमलों का शिकार होती थीं. वित्त वर्ष 2024–25 में भारत में 1.92 मिलियन से अधिक साइबर अपराध शिकायतें दर्ज हुईं, जो पिछले साल के 1.55 मिलियन से काफ़ी अधिक हैं. सिर्फ़ वित्तीय धोखाधड़ी में ही लगभग ₹22,812 करोड़ का नुकसान हुआ. डिजिटल अरेस्ट स्कैम, क्यूआर कोड जाल, फ़िशिंग लिंक और AI से तैयार किए गए डीपफेक अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं. अगर आप UPI, नेट बैंकिंग या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी जोखिम में हैं, और हैकर्स पहले से ज़्यादा चतुर और तेज़ हो गए हैं.

2. साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या कवर करता है?

सोचिए, एक दिन सुबह उठकर आप देखते हैं कि आपका बैंक खाता खाली है या आपके नाम से किसी ने लोन ले लिया है. तब आप क्या करेंगे? एक अच्छा साइबर इंश्योरेंस आपकी मदद इन तरीकों से कर सकता है:

अनधिकृत फंड ट्रांसफर, सिम-स्वैप और फ़िशिंग से हुए नुकसान का कवरेज

लीगल और आईटी सपोर्ट, जिसमें फॉरेंसिक जांच शामिल है

आइडेंटिटी थेफ़्ट रिकवरी, क्रेडिट मॉनिटरिंग और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की सुविधा

साइबर एक्सटॉर्शन या रैनसमवेयर अटैक से हुए नुकसान का कवरेज

यानि यह आपको आर्थिक मदद के साथ-साथ पेशेवर सहायता भी देता है, जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो.

3. साइबर इंश्योरेंस क्लेम बढ़ रहे हैं — और यह अच्छी बात है

लोग अक्सर सोचते हैं कि बीमा सिर्फ़ कागज़ों में काम आता है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं. दुनिया भर में पिछले तीन सालों में साइबर इंश्योरेंस क्लेम की संख्या दोगुनी हुई है और भुगतान की राशि में 200% से ज़्यादा का इज़ाफ़ा हुआ है. भारत में 2024–25 के व्यक्तिगत क्लेम के सही आंकड़े अभी आ रहे हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड में तेज़ बढ़ोतरी यह बताती है कि लोग क्लेम कर रहे हैं और बीमा कंपनियाँ भुगतान भी कर रही हैं.

4. सिर्फ़ सावधानी अब काफ़ी नहीं

सतर्क रहने के बावजूद धोखाधड़ी हो सकती है. राजस्थान जैसे राज्यों में 2025 की शुरुआत में ही ₹328 करोड़ के साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हुए, जिनमें से ₹66 करोड़ ही वापस मिल पाए. देरी से रिपोर्ट करना और तैयारी की कमी ही सबसे बड़ी समस्या है.

इंश्योरेंस यहाँ मदद करता है:

तुरंत कार्रवाई के लिए समर्पित साइबर रिस्पॉन्स टीम

पीड़ित को अपनी जेब से नुकसान नहीं उठाना पड़ता

पूरी प्रक्रिया में मानसिक और कानूनी सहारा

साइबर इंश्योरेंस एक बुरे दिन को बिना लंबे समय के नुकसान के संभालने लायक बनाता है.

5. सही साइबर इंश्योरेंस कैसे चुनें

सही प्लान चुनना मुश्किल नहीं, बस ध्यान दें:

कवरेज में फ़िशिंग, सिम-स्वैप और UPI फ्रॉड शामिल हों

आपके डिजिटल उपयोग के अनुसार कम से कम ₹10–20 लाख का कवरेज लें

फॉरेंसिक, लीगल सपोर्ट और आइडेंटिटी रिकवरी की सुविधा देखें

प्रीमियम किफ़ायती होते हैं — कई प्लान ₹1,000–3,000 सालाना से शुरू होते हैं

निष्कर्ष

साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस अब केवल कंपनियों का मसला नहीं, बल्कि हर डिजिटल नागरिक की समझदारी है. 2024–25 में ₹22,000 करोड़ से अधिक के फ्रॉड और तेज़ी से बदलते स्कैम को देखते हुए सवाल यह नहीं कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है या नहीं, बल्कि यह है कि कब ज़रूरत पड़ेगी.

साइबर खतरे अब दूर की बात नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की हकीकत हैं. साइबर इंश्योरेंस समय पर सुरक्षा, विशेषज्ञ मदद और आर्थिक सहारा देता है. यह सिर्फ़ नुकसान से उबरने के लिए नहीं, बल्कि मज़बूत बने रहने के लिए है. कुछ बीमा प्रदाताओं की तुलना करें, यूज़र रिव्यू पढ़ें, लेकिन इंतज़ार न करें.

(लेखक 'Square Insurance' के को-फाउंडर और सीईओ हैं. आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं. YourStory का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है.)