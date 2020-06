बढ़ते प्रदूषण के बीच आप अपने घरों में इन पौधों को लगाकर घर के भीतर की हवा को स्वच्छ रख सकते हैं। सांकेतिक चित्र

5 जून को हम 'विश्व पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन लागू किया था, जिसके चलते पर्यावरण में फैले प्रदूषण की मात्रा में बेहद कमी दर्ज़ की गई है। भारत की बात करें तो दिल्ली जैसे महानगरों में वायु-प्रदूषण जानलेवा स्तर तक भी पहुँच जाता है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद कितने दिनों तक वायु प्रदूषण कम बना रहेगा, अभी इसपर किसी का ध्यान नहीं गया है।

इसी के साथ अगर आपके घर में गमले रखने की जगह है तो आप कुछ ऐसे पौधे अपने घर पर लगा सकते हैं जो आपके लिए नैचुरल एयर प्युरीफायर का काम करेंगे। इन पौधों की खास बात यह है कि अव्वल तो ये पौधे सस्ते हैं और इसके साथ इनके रखरखाव में आपको अधिक परेशान भी नहीं होना पड़ता है। ये पौधे कम से कम पानी में भी हरे-भरे बने रहते हैं और आपके लिए घर की हवा को लगातार स्वच्छ करने का काम करते रहते हैं। तुलसी तुलसी आमतौर पर स्वास्थ के लिए गुणकारी मानी जाती है, यह शरीर पाचन तंत्र से लेकर इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करने में सक्षम है, लेकिन इन सब के साथ तुलसी एक बढ़िया एयर प्यूरीफायर है। तुलसी के पौधे का रखरखाव बेहद साधारण है, इसे उगाने के लिए बस रोजाना कुछ घंटों की धूप और थोड़े पानी की आवश्यकता होती है और इसे किसी भी छोटे से गमले में उगाया जा सकता है। मनी प्लांट हार्ट शेप पत्तों के साथ मनी प्लांट आमतौर पर घरों में नज़र आ ही जाता है। यह खास तरह का पौधा रात में भी ऑक्सिजन छोड़ता है और एक बढ़िया एयर प्यूरीफायर का काम करता है। मनी प्लांट हवा से फोर्मेलडीहाइड को दूर करता है। इस पौधे को कम से कम रख-रखाव की आवश्यकता होती है, जिसके चलते यह इस पौधे को आसानी से बालकनी या कमरे में गमले की मदद से लगाया जा सकता है। नाग पौधा नाग पौधा या स्नेक प्लांट हवा से खतरनाक फोर्मेलडीहाइड तत्वों को सोख लेता है और एक बढ़िया एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है। इस पौधे का रखरखाव काफी आसान है, इसी के साथ यह पौधा आपको सौ रुपये में आसानी से मिल जाएगा, जिसे आप किसी छोटे गमले की मदद से अपने कमरे में आसानी से रख सकते हैं। गरबेरा गरबेरा का पौधा आपको चमकीले फूल देने के साथ ही हवा को भी साफ रखने का काम करता है। गौरतलब है कि नासा ने भी अपने स्पेस स्टेशन में हवा को स्वच्छ रखने के लिए इस पौधे की मदद ली है। इस पौधे को आसानी से बेडरूम में रखा जा सकता और यह पौधा कमरे में मौजूद हवा से रसायनिक पदार्थों को साफ करने में सक्षम है। ऐरेका पाम ऐरेका पाम हवा से फोर्मेलडीहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से अलग करने में सक्षम है। इस पौधे को लिविंग रूम प्लांट भी कहा जाता है। आप अगर अपने लिविंग रूम में हवा को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो आप इसके चार पौधे लगा सकते हैं।

