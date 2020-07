जानिए कैसे अब घर बैठे ही देश-दुनिया के मनोरम स्थलों का ऑनलाइन आनंद उठा सकते हैं?

नयी दिल्ली, कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने से बचने के लिए लोग घरों से काम कर रहे हैं और छात्र-छात्राएं घरों से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। लेकिन क्या घर बैठे देश-दुनिया की सैर की जा सकती है तो इसका जवाब हां है क्योंकि कई ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी लोगों को ऐसी सैर कराने की पेशकश कर रही है। फोटो साभार: shutterstock कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को सामान्य जीवन बिताने, विशेषकर शहरी भारत में, मजबूर हुए हैं। अपने घरों से ही नौकरियां और पढ़ाई चल रही है। अब जैसे ही महीने गुजरते जा रहे है लेकिन संक्रमण कम होने के संकेत दिखाई नहीं देते है। ऐसे अब आप ट्रैवल ऑपरेटर के माध्यम से अपनी छुट्टियों में बुकिंग करा कर घर में लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर दुनिया के पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकते हैं। आप बर्लिन के आसपास ड्राइव कर सकते हैं, सिस्टिन चैपल या एफिल टॉवर पर जा सकते हैं।

दिल्ली में कक्षा 12वीं की छात्रा वृत्ति टंडन ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैंने फ्लोरेंस और पेरिस के लिए बुकिंग की। मुझे एफिल टॉवर, नॉत्रे देम, स्टैच्यू ऑफ डेविड, उफीजी गैलरी और कई अन्य लोगों के बारे में बहुत कुछ देखने और जानने को मिला। गाइड को बेहतर जानकारी थी और उन्होंने भविष्य की यात्रा के लिए सुझावों के साथ कई मजेदार तथ्यों की जानकारी दी।’’ भारत में सोमवार तक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 11,55,191 थी और इससे 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में इस महामारी के संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत है और इस समय अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर रोक है।

ऐसे में टंडन ने विकल्प के तौर पर अपने कमरे में बैठकर पिछले महीने यूरोप के दो शहरों के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने कहा, “मुझे यह स्वीकार करना होगा कि बुकिंग से पहले मैं इस बारे में थोड़ा विचार कर रही थी कि क्या यह इसके लायक होगा। लेकिन पेरिस और फ्लोरेंस का दौरा करने के बाद, मैं अब बार्सिलोना के लिए उत्सुक हूं। मैं सभी को इसकी सिफारिश करूंगी।’’ निकट भविष्य में छुट्टियों की योजना नहीं होने के कारण, कई कंपनियों ने वर्चुअल यात्रा की योजना बनाई है।

मेकमाईट्रिप स्थानीय मेजबानों और यात्रा गाइडों के साथ वीडियो प्लेटफार्मों में पर्यटन स्थलों का भ्रमण के साथ एक लाइव ‘वर्चुअल गाइडेड टूर’ का अनुभव प्रदान करता है। एक्सपीडिया जैसे अन्य, एक लाइव और आंशिक रूप से रिकॉर्ड की गई यात्रा की पेशकश करते हैं, जिसमें फोटो, वीडियो, चुनाव और पूरी तरह से एक दूसरे से बातचीत के साथ लाइसेंस प्राप्त गाइडेड वेबिनार पैक शामिल है। अंत में एक लाइव सवाल जवाब भी है। Also Read टीबी से जंग जीत दूसरों के लिये बने मसीहा, अब जरूरतमंदों की मदद के लिये चला रहे एनजीओ

कई अंतरराष्ट्रीय पर्यटन, कम से कम 60 मिनट या उससे अधिक की अवधि के साथ, एक्सपीडिया पर प्रति व्यक्ति 1,300 रुपये से कम खर्च होते हैं। मेकमाई ट्रिप पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू अनुभव भी जेब पर भारी नहीं हैं और क्रमशः 799 रुपये और 99 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होते हैं।

एमएमटी द्वारा कुछ घरेलू स्थानों की यात्रा की पेशकश की जाती है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे स्थल पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं या नहीं।

टूरएचक्यू, वियाटर, टूरबाई लोकल कुछ अन्य प्लेटफ़ॉर्म हैं जो यात्रा के इस नए रूप की सुविधा प्रदान करते हैं।

एक्सपेडिया भारत विपणन प्रमुख मनमीत अहलूवालिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ये आभासी अनुभव हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाये जाने के साथ ही, लोग अभी भी निकट भविष्य में छुट्टी की योजना नहीं बना रहे हैं और इस तरह के आभासी अनुभव अंतर को भरने में मदद कर रहे हैं।’’ मेकमाई ट्रिप के प्रवक्ता ने कहा कि चार महीने से अधिक समय बाद यात्री यात्रा का अनुभव लेने के लिए उत्सुक है।

पेरिस के लिए वर्चुअल टूर बुक कराने वाली वंदना किनरा ने कहा, ‘‘मैंने पिछले दिनों पेरिस का दौरा किया था, लेकिन मैं उन यात्रा की यादों को ताजा करना चाहती थी या फिर डिज्नीलैंड देखना चाहती थी। यह वास्तव में अच्छा अनुभव था।’’ Also Read आपातकालीन COVID-19 उपचार के लिए बायोकॉन दवा भारत को दुनिया के नक्शे पर शीर्ष पर ला सकती है: किरण मजूमदार-शॉ

(Edited by रविकांत पारीक)

