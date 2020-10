ಅಡಿಕೆ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ 15ರ ಯುವತಿಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಯಂತ್ರ

ಸುಪಾರಿ ಎಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವ ಅಡಿಕೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಅರೆಕೆಶಿಯಾ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮನ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೋಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರ ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅರ್ಜುನ ರಾಜ್‌ಭಾನ್ಶಿ)

ಇಂದೋರ್‌ನ ಕೃಷಿ ನವೋದ್ಯಮವಾದ ಗ್ರಾಮಫೋನ್‌ನ ಪಾಹಿಮ್‌ ಹುಸೇನ್‌ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ,

“ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ, ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು, ಹುಳಗಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕೊಲೆರೊಗಾ ಖಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅವಷ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ,” ಎಂದರು. ಫಾಹಿಮ್ ಹುಸೇನ್, ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ 15 ವರ್ಷದ ನೇಹಾ ಭಟ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಕಂಡು ತಾನೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

2017 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಾಪರ್‌ ಸಲ್ಫೆಟ್‌, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೊರ್ಡೊ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೇಹಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

“ಬೊರ್ಡೊ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಮೈರ್‌ನಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಫಾಬ್ರಿಕೆಟೆಡ್‌ ಗೇಟರ್‌ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಹೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು,” ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ನೇಹಾ.

3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಂತರ ನೇಹಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯಂತ್ರವು ಆರ್ಡುನೊ-ಆಧಾರಿತ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೆಶರ್ ರಿಲೀಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನೇಹಾ ತನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ “ಸಿಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಇನ್ನೋವೆಷನ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಫಾರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್‌ 2020” ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಜತೆಗೆ 30,000 ರೂಗಳ ನಗದು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಿಕೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದಾಗ ನೇಹಾಳಿಗೆ ಈ ಯೋಚನೆ ಹೊಳೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ೨ ವರ್ಷ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಜೂನ್‌ 2019 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಡಚ್‌ ಶೆಲ್‌ ನ ಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೇಹಾಗೆ ದೊರಕಿತು. ಇದು 14 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರ

"ಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ಸ್‌ ನನಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಅದು ಮೂರು ದಿನದ ಶಿಬಿರ, ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ದೈನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅದು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ನಾನು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತು,” ಎಂದು ನೇಹಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎನ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇಹಾ

ALSO READ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳವಿರುವ ಐಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೃಷಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ 20 ಕೋಟಿ ರೂ ಒಡೆಯ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೇಹಾ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಳು. ತನ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

“ನನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶೇ. 97ರಷ್ಟು ರೈತರು ಗೆಟರ್‌ ಪಂಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ತಗಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಜತೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಬೆರೆಸುವುದು, ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಲಿವರ್‌ ಎಳೆಯುವುದು, ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಸಾಕು ಮಾಡಿತ್ತು,” ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ನೇಹಾ. ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಯಂತ್ರದ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

ತನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಳೆಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್‌ನ ತತ್ವ(ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೇಹಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಳು.

ಒಂದು ಗಾಲಿಯ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ ಯಂತ್ರ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್, ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್, ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಹೀರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಮೆದುಗೊಳವೆ, ಎರಡು ಗೇಟರ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಟರ್, ಬ್ಯಾರೆಲ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಯಂತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ನೇಹಾ ಎರಡು ಗೆಟರ್‌ ಪಂಪಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖಮಾಡುವಂತೆ ಇಟ್ಟು, ಅವುಗಳ ಪಿಸ್ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಳು. ಒಮ್ಮೆ ಗಾಲಿ ತಿರುಗಲು ಶುರುಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್‌ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನೀಡುವ ಚೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಗಾಲಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಡಿಸಿ ಮೊಟಾರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಳು. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಸತತ 5 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

“ಪಂಪ್‌ ಒತ್ತಡ ಬೀರಿದಾಗ, ಹೀರುವ ಮೆದುಗೊಳವೆ ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು 3 ಹೊರದಾರಿಗಳಿರುವ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕವಾಟವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬೊರ್ಡೊ ಮಿಶ್ರಣ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ವಿವಿರಿಸುತ್ತಾಳೆ ನೇಹಾ.

ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಸಿದ್ಧವಾದೊಡನೆ ನೇಹಾ 15 ರೈತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಪುತ್ತೂರಿನ 41 ರ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಸುರೇಶ್‌ ಪಿ ನೇಹಾಳ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಯಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತ ಸುರೇಶ್ “ಮೊದಲು ಮಿಶ್ರಣ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬರು, ಲಿವರ್‌ ಎಳೆದು ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಒಬ್ಬರು, ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ನೇಹಾಳ ಯಂತ್ರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮೊದಲು ನೇಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಕೇವಲ 5 ಜನ ಸಾಕು. ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಸಿದೆ,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್.‌

ತನ್ನ ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೇಹಾ

ALSO READ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 62 ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಒಂದು ಸೂಚಕವು ಇದೆ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಹಾ ತನ್ನ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

“ನನ್ನ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ,” ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ನೇಹಾ.

India’s most prolific entrepreneurship conference TechSparks is back! With it comes an opportunity for early-stage startups to scale and succeed. Apply for Tech30 and get a chance to get funding of up to Rs 50 lakh and pitch to top investors live online.