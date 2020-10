1 ಲಕ್ಷ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಅಮೆಜಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

ಇಕಾಮರ್ಸ್‌ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕವು ಸರಕು ಡಿಲೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಕಾಲೋಚಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಹೇಳಿದೆ. ALSO READ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಇನ್ನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ! ಹೊಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಪಿಕ್, ಪ್ಯಾಕ್, ಶಿಪ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕು ತಲುಪಿಸುವ(ಡೆಲಿವರಿ) ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಾದ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ‘ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್' ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರು, ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರರು, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಾರು ಪರೋಕ್ಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.

"ಈ ವರ್ಷ, ಗ್ರಾಹಕರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 100,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೋಚಿತ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಖಿಲ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವರ್ಷ 10 ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ 32 ದಶಲಕ್ಷ ಘನ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

