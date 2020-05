ಹಲವು ಕೋವಿಡ್‌-19 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌

ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೂಡುತ್ತಿವೆ. ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಅನುಪಾತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಇವರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅತೀ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದ್‌ ಮದನಗೋಪಾಲ 2011 ರಲ್ಲಿ ಈ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ದೂರದಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ ‘ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೆಷಂಟ್‌ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌

ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಯುವರ್‌ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆನಂದ ಅವರು, ‘ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೆಷಂಟ್‌ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ರೋಗಿಯ ಇಸಿಜಿ, ರೆಸ್ಪಿರೆಷನ್‌, ಎಸ್‌ಪಿಒ೨, ದೇಹದ ತಾಪಮಾಣ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

“ಈ ಘಟಕವು ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ರೋಗಿಯ ಎದೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19‌ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ ಗಳನ್ನು ಘಟಕ ಹೊಂದಿದೆ,” ಎಂದು ವಿವಿರಸಿದರು ಆನಂದ. ಅಲ್ಲದೇ, “ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ನಿಂದಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ನರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ವಾರ್ಡ್‌ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ,” ಎಂದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಾಧನವು ರೋಗಿಯ ಇಸಿಜಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌-19 ನಿಂದುಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಆನಂದ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪೇರ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರಸ್ಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ನೀಡಲು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮರು-ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ "ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ 100 ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ (ಬೆಂಗಳೂರು) ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ," ಎಂದು ಆನಂದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು (ಸಿ-ಸಿಎಎಂಪಿ) ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐಸಿಯು ಸೆಟಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಧನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆನಂದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಾಧನದ ಬೆಲೆ 45,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ದೊರಕಲೆಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 30,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮಧ್ಯೆ, ಯಂತ್ರಗಳ ಸಮಯೋಚಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆನಂದ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ನಾವು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ, ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದೂರಸ್ಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆನಂದ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ರೇ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ನಂತಹ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

