ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಯುವ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಸ್) 2018 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ತಾಯಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ (ಎಂಎಂಆರ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ 165ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವೇ 130ರಷ್ಟಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. 1,684 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 330 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ (ಪಿಎಚ್‌ಸಿ), ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉಗ್ರವಾದದಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ.

ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ (ಚಿತ್ರ: ಅಭಿಜೀತ್ ಜಾಧವ್)

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಗಳು ಅಗ್ಗದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೈಕು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚತ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಇದೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಬೈಕು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬೈಕು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೈಕು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಮರ ಎಂಜಿನೀಯರ್‌ಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಒಂದೆರಡು ಬೈಕು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜಲ್ಪೈಗುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರಿಮುಲ್ ಹಕ್ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಡೆದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಚತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೈಕು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಅದು ಚಲಿಸಲಾಗದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಬಲ್ಲದು.

ಚಿತ್ರ: ಅಭಿಜೀತ್ ಜಾಧವ್

ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸಲೈನ್-ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಸೈರನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಾಲಕರು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉಪಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಟ್ರಾದಲ್ಲಿನ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಆರಂಭಿಕ ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಂಪಿಎಎಲ್‍ಡಿಎಸ್) ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಡಿಎಂಎಫ್‌ಟಿ) ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೇವೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಂಡವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬೈಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು 2.4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ತಯಾರಾದರೆ ಮೂಲ ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡುವ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ 13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಯಷ್ಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಎರಡು ಬಗೆಯ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಪೂರಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೆ ಬೈಕು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ.

ದೂರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಚತ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಆರು ಬ್ಲಾಕ್-ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು(ಪಿಎಚ್‌ಸಿ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಪಿಎಚ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 12 ರಿಂದ 85 ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರವಂತೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿಎಚ್‌ಸಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚತ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ - ಆರು ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಎಂಎಫ್‌ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: ಅಭಿಜೀತ್ ಜಾಧವ್

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 110 ಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಮತಾ ವಾಹನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇವು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.

2019 ರಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎಚ್‌ಸಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 667 ಇದ್ದರೆ, 331 ವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದವು. ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಮೋದಿತ 700 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 634 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದವು.

ಅಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅವು ವಿಫಲವಾದರೂ ಸಹ, ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

