ರಾಷ್ಟ್ರವು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಮವಾರ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಬದಲಾಗಿ, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್‌, ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳು, ಊಟ ಉಪಹಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾತ ಮಾಡಿದರು.

ತೀವ್ರ ಸೋಂಕಿನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಔಷಧಿ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೆಕವಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

“ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ,” ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮೂಹ (ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌)ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ 50 ರಿಂದ 100 ಮೀಟರ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಹಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. Also Read ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 1,200 ಕಿ ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದ ತಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 4ಟಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ೪ಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ‘ಟ್ರೆಸಿಂಗ್‌, ಟ್ರಾಕಿಂಗ್‌, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್‌ʼ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ 2 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 35 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ 6,000 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಇತ್ತಿಚೇಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಾವು ಈ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ 60 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿವರವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು 4,419 ತೀವ್ರ ರೀತಿಯು ಉಸಿರಾಟದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ (ಎಸ್‌ಎಆರ್‌ಐ) ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 12,525 ಶಿತಜ್ವರದಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯ (ಐಎಲ್ಐ) ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19 ಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜನರನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅವರು, "ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಇತರ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಜ್ವರಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಗಳನ್ನು (ಕೊಮೊರ್ಬಿಡಿಟಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com