ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟದೆ ಬಳಸಬಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪಿ ಟ್ಯಾಪ್‌ ಕೊಳಾಯಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 14 ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಜತೆಗೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯಬಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

14 ವರ್ಷದ ಗೋವರ್ಧನ್‌ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನಸಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಗೋವರ್ಧನ್‌ ಟಿಪ್ಪಿ ಟ್ಯಾಪ್‌ ಎಂಬ ನೀರಿನ ಕೊಳಾಯಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕೊಳಾಯಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟದೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪೆಡಲ್‌ ಒತ್ತಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ ಪಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕೊಳಾಯಿ.

"ಕೋವಿಡ್‌-19 ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಯೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಪೆಡಲ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಟಿಪ್ಪಿ ಟ್ಯಾಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಟಿಪ್ಪಿ ಟ್ಯಾಪ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ," ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಗೋವರ್ಧನ್.‌ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಬ್ಬರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ನನ್ನನ್ನು ಟಿಪ್ಪಿ ಟ್ಯಾಪ್‌ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದನು ಗೋವರ್ಧನ್‌.



ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋವರ್ಧನ್,‌ “ನಾನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ನಾಸಾ ಜತೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾದಿಂದ 23,000 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿವಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ.

