ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ನಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪಲೆಬೇಕು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅನಿಲ್‌. ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು, ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.

ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಸಮಯ ೩ ಗಂಟೆ, ಮತ್ತೇ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕರೆ, ಮಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಮರಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಆ ದಿನ ಅನಿಲ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30.

ಇಂದೋರ್‌ ನಿವಾಸಿಯ ಈ ಅನುಭವ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್.

“ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬ್‌ನಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾದ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದ ಇಂದೋರ್‌ನ ಭಾಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಾವ ಕೆಲಸವು ನನಗೆ ನೀಡದು. ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದರು ಅನಿಲ್.‌

ಕ್ಯಾಬ್‌ ಚಾಲಕ ಅನಿಲ್‌ ಯಾದವ್‌

ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್‌ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 200 ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಬ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಿಲ್‌ ಏಕಾಏಕಿ ಹೇರಲಾದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ, ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಸಲು ಅನಿಲ್‌ ಓಲಾದ ಡ್ರೈವರ್‌-ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಎಂಬ ನಿಧಿಯಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ವೇಳೆ ಅತ್ಯವಷ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಬ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮರಳಿ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

“ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಂಗೀಕಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಾನು ಪರಸ್ಪರರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೈಡ್‌ ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನಿಲ್‌ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರ ವರೆಗೂ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬ್‌ ಅನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓಲಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೂ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, “ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅನಿಲ್‌ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರನ್ನು ಓಲಾ ತುರ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ಓಲಾದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

