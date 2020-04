ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹೊಸೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಈಗ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಕಾರ್‌ ಕೀ, ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌, ಕೈಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಗಳು) ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೋಂಕು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ ಇರದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ ಜಿನಿಸುಪ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹರಡದಿರುವಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯುವಿ-ಸಿ ವಿಕಿರಣದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ಜಿನಿಸುಪ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿನಯ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ರೋಶನ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ (ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ)

“ಫೇಸ್‌ಮಾಸ್ಕ್‌, ನೋಟುಗಳು, ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು(ಪಿಪಿಇ) ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್‌ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ನಿಂದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಗದು. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೈಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ,” ಎಂದರು ಜಿನಿಸುಪ್‌ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನಯ್‌ ಸೇಠ್‌.

ಕೋವಿಸೈಡ್‌ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮನೆ, ಕಚೇರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. “ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತವಾಗಿಸುವುದು,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿನಯ್.‌

ಯುವಿ-ಸಿ ವಿಕಿರಣವು 254 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್‌ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಸ್ತುಗಳ ಸೋಂಕುನಿವಾರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್‌ಗಳ ಡಿಎನ್‌ಎ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಯುವಿ-ಸಿ, ಅವುಗಳು ಅನೇಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.







ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸಿಡಿಸಿ, ಯುಸಿಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೋವಿಡ್‌-19 ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈರಸ್ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏರೋಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ಸ್‌-ಕೋವ್‌-2 ಅನ್ನು ಏರೋಸಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ, ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ, ರಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಮೇಲೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ

2018 ರಲ್ಲಿ ವಿನಯ್‌ (29) ಮತ್ತು ರೋಶನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ವರ್ಮಾ (29) ಸ್ಥಾಪಸಿದ ಜಿನಿಸುಪ್‌ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ ಮೇಲಿದ್ದ ಅವರ ಒಲವಿನ ಫಲಿತಾಂಶ. ಈ ಜೋಡಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಶೀಲತೆಯ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದಾದವು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರು ಕಂಪನಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿನಯ್ ಮತ್ತು ರೋಶನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಜೆನಿಸುಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದಾಗ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಿನಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್‌-19 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ತಿರುಗಿಸಿತು ಎಂದು.

"ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಂತಹ ಮುಂಚೂಣಿ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ," ಎಂದು ವಿನಯ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

“ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಕೊರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೋಂಕನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಕೋವಿಸೈಡ್‌ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ ನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದು ಬಯಸುತ್ತದೆ, "ಹಾಗಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು(ಸಾಧನವನ್ನು) ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 12,499 ರೂಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 2 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಕ್ಕೆ 40 ರಿಂದ 50 ಕೋವಿಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನವೋದ್ಯಮ ಹೊಂದಿದೆ.

