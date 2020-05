ಕೋವಿಡ್‌-19 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ 4 ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 30 ಜನರು ಒಂದು ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಫೇಸ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅನೂಸರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

Also Read ಮೇ 31ರ ವರೆಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ವಿಸ್ತರಣೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಸ್ಸಿನ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಸಂಚಲನೆಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಜನರಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 4 ಜನರಿರಬೇಕು.

ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೇ 31 ರ ವರೆಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಿಲ್ಲ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 9 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ೮ ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಸಲೂನ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರು ಬಿ ಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ.

ಅಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರ ತನಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಕೇಂದ್ರವು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಾರ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ 4 ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇ 11 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ನ 4 ನೇ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com