ಯಾರುಯಾರಿಗೆ‌ ಸಿಗತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪಾಸ್?

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಪರಿಣಾಮಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಕೊವಿಡ್-19‌ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನಾಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲಿದೆ

ಖಾಸಗಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ನೌಕರರು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಎಟಿಎಂಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ನೌಕರರು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಜೊಮಾಟೊದಂತಹ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣಾ ಏಜೆಂಟ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಜನರಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಡಿತರ ಅಥವಾ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಡೈರಿಗಳು, ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇವು, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂಗಳು, ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಐಟಿ ಸೇವಾ ನೌಕರರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ಸೇವೆಗಳ ನೌಕರರು, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ಕರೋನವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕತಡೆಯನ್ನು/ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಒದಗಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿಸಿಪಿ ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಒ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಮೋ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ 24X7 ಪಾಸ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕರೋನವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಈ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.

'ಜಿ' ನೋಂದಣಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ವಾಹನಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಹ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

