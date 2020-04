ಕೊರೊನಾವೈರಸ್: ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಪುರ್ಥಾಲಾ ರೈಲು ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ‘ಜೀವನ್' ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಕಾಂಪ್ರೆಸರ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ 100 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಎಫ್‌ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ರವೀಂದರ್ ಗುಪ್ತಾ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Also Read 7,500ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ತಯಾರಿಸಲಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ "ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದರ ವೆಚ್ಚವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧನ, ಮತ್ತು ಇದು ತೀವ್ರ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ವೈಫಲ್ಯವಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನೆ ದಿನೇ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ 15 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 110,000 ರಿಂದ 220,000 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗರಿಷ್ಠ 57,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇವು 5 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬ್ರೂಕಿಂಗ್ಸ್ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸರ್ವೋ ಮೋಟರ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ನಂತಹ ಯಾವುದೇ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಂಬು ಬ್ಯಾಗ್ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಧಾರಿತ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಎಫ್ ತಂಡವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ರೋಗಿಯ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕವಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯಂತ್ರವು ಸದ್ದುಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು: ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಂಕೋಚಕವನ್ನು ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ದೇಹವನ್ನು ಕೋಚ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಲೇಸರ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

‘ಜೀವನ್' ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ 11 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕವಾಟ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆರ್‌ಸಿಎಫ್ ತುರ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು.

ಯಂತ್ರವು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಧಾರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ಇಂದು ನಾವು ಕೆಲವು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ತುರ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ 1984 ಬ್ಯಾಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಸಹ ವೆಚ್ಚವು 30,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

"ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾನುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 4067 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 109ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,666 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಎಫ್ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಚ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜರ್ಮನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಲಿಂಕ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬುಶ್ ಕೊಚ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com