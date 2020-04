ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಬುಟಕಟ್ಟು ಕಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 42 ರ ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ಚಕ್ರಬೊರ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ಚಕ್ರಬೊರ್ತಿ

ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ತಮ್ಮ ವೇತನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಅವರು ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಚಿತ್ರಕಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದುರ್ಗಾಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಇವರ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ತಾವು ಬೆಳಯುತ್ತ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಮುಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಾರನಾಸಿಯ ಬನಾರಸ್‌ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ(ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌), ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ನೀಡಿದರು.

ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಆಟದ ಮೈದಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾಸಿಶ್‌.

“ಹಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟೂ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದೋ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅತೀಯಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಈ ಕುಶಲಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆಶಯ,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶುಭಾಸಿಶ್. ಪಯಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜೀವನದೆಡೆಗೆ ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ಅವರ ಒಲವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಮೊಳಕೆಒಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬಂದಿದ್ದು 2011 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ.

“ಮುಂದಾ, ಸಂಥಾಲ್‌, ಹೋ ಹಾಗೂ ಒರಾವನ್‌ ನಂತಹ ಹಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌. ನಾನು ಪ್ರತಿವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ದೇಶಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ, ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನವನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವರು ತೊಡಗಿಸುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅವರ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆಗ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ದಾರಿಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನಿಂದಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ,” ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಶುಭಾಸಿಶ್‌.

ಪಾಂಡಾದಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ಚಕ್ರಬೊರ್ತಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ.

ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಶುಭಾಸಿಶ್‌, ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಿರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಟ್ರಾವೆಲ್‌ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಸ್‌ ಆಫ್‌ ಓರಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕುಣಿತ, ಯುದ್ಧ, ಸಂಗೀತ, ವಾದ್ಯಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.

ಅವರ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾ _ ದಿ ಸರ್ಚ್‌ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಹಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್‌ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಘಬೂಮ್‌ ಮೂಲದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಾಷೆ ‘ಹೊʼ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

“ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇದು ಹಲವು ಜನರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮರುಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು,” ಎಂದರು ಶುಭಾಸಿಶ್‌.

ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ಚಕ್ರಬೊರ್ತಿ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ರಾಂಚಿಯ ಪಂಡಾದಿ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ಶುಭಾಸಿಶ್‌ 7,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋನಾಹತು, ಪತಾಂದಾ, ಗಂಹರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿತಾರ್ಪುರ್‌ ಹಳ್ಳಿಗಳ 2,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿದರು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು.

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಹಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲೆಗಾರರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಛೌ ಎಂಬ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೊನಾಹಾತುನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

“ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ನನ್ನ ನೌಕರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶುಭಾಸಿಶ್‌ ಚಕ್ರಬೊರ್ತಿ

ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ರಂಗ ಜೋಹರʼ ಎಂಬ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 10 ದಿನದಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

