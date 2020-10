ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ 30% ಕಮಿಷನ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು 2022ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಗೂಗಲ್‌

ಭಾರತೀಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ, ಗೂಗಲ್‌ ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಕಮಿಷನ್‌ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬ್ಲಾಗ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌, “ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ತುರ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ALSO READ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ 5, ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ 4ಎ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಗೂಗಲ್‌ ಗೂಗಲ್‌ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬಾರತೀಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನ ನೀತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್‌ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, “ಗೂಗಲ್‌ ಫ್ಲೇ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ನ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ಹೊಂದಿಸಲು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲೆಂದು ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 31 2022 ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನಿಗದಿಸಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂಬುದು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 29 ರಂದು ಗೂಗಲ್‌ ತನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶುಲ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಪಾವತಿಗೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಇದರ ಅರ್ಥ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಪ್ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಕಮಿಷನ್‌ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಗೂಗಲ್‌ನ ಈ ನಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಮ್‌ ಅಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಮಿನಿ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

