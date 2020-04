ಕೊರೊನಾವೈರಸ್: ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಐಐಟಿ

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನೋಲೊಜಿ (ಐಐಟಿ) ‘ಟ್ರಂಕ' ಆಕಾರದ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೇರಳಾತೀತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ವಿಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದೆ.

ಐಐಟಿ-ರೋಪರ್ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧನವು 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

“ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದಿರುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಕನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.”

"ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೋಟುಗಳು ಅಥವಾ ವಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಗೆ ಐಐಟಿ ರೋಪರ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನರೇಶ್ ರಾಖಾ ಹೇಳಿದರು.

ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೈ ಗಡಿಯಾರ, ವಾಲೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಕನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತಂಡ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

"ಸಾಧನವು ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೇರಳಾತೀತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ವಿಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಕ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡದಂತೆ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ರಾಖಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 300ಕ್ಕೆ ಏರಿಕ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9,000 ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಕ್ರಿಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9,000 ದಾಟಿದ್ದು, 1,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಹೊಸ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

