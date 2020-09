ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಿ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಟೆನ್ಸೆಂಟ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಒಡೆತನದ ಪಬ್ಜಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಲೈಟ್‌ ಆವೃತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ 117 ಇತರ ಚೀನಿ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ನಿಷೇಧವು, "ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ", ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ( ಮೀಟಿವೈ) ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹಲವು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಿಟಿವೈ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಕಲನ, ಅದರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಬ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚೀನೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಮೊದಲ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಅದು ಪಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪಬ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಜಿಯನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್‌ ಗೇಮ್‌ ಆಗಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬ್ಲೂಹೋಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಹೋಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೀನಿ ಕಂಪನಿ ಟೆನ್ಸೆಂಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಗೇಮ್‌ನ ಮೊಬೈಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

