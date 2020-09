ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮ ಒದಗಿಸುವ ಮಾಸ್ಕ್‌ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿಜ್ಞಾನಿ

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮುಖಗವಸನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಧರಿಸಲೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡದೆ ಹಿತಕರವಾದ ಆರಾಮ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಯುಎಸ್ನ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಸುಂದರಸನ್ ಜಯರಾಮನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮುಖಗವಸಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಶೋಧಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಗ್ಗುವ ಬಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | ಪಿಕ್ಸಾಬೇ

ದಿ ಜರ್ನಲ್‌ ಆಫ್‌ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್‌ ಇದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜಯರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸುಂಗ್ಮೀ ಪಾರ್ಕ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಈಗಿರುವ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮುಖಗವಸುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತಲಿಂದ ಗಾಳಿ ಒಳಬರುವುದು.

ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಏರೋಸಾಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈರಾಣುಗಳು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಒಳಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವೈರಾಣುಗಳು ಹೊರ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸುವವರು ಮುಖಗವಸನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಗಾಳಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಂಜು ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮುಖಗವಸನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹಿಂದೆಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಖಗವಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯು ಅದನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು, ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖಗವಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸೋಂಕಿತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರವೆಂಬಂತೆ ಸಂಶೋಧಕರು ೨ ಭಾಗಗಳ ಮುಖಗವಸನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಎನ್‌95 ನಂತೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

"ಉತ್ತಮ ಮುಖಗವಸನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಮುಖಗವಸನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಜಯರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖಗವಸಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಶೋಧಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತೇವಾಂಶ-ಹೀರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶೋಧನೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತೊಳೆಯಬಹುದಾದ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 20 ಬಾರಿ ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ, ಮೂಲಮಾದರಿಗಳು ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಮುಖಗವಸುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪದರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೋಧನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ತೋರುವಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

"ನಾವು 16 ಪದರಗಳ ಕರವಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು, ಶುದ್ಧೀಕರಣವು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಯರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಮ, ಶೋಧನೆ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಖಗವಸಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ.

"ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆದು, ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮುಖಗವಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

