ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನದ ಬಿದಿರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘವನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ

ಅಗಸ್ಟ್‌ 26 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಬಿದಿರಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ (ಯುಎಸ್‌ಐಐಡಿ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿದಿರು ಮಿಷನ್‌ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಬೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ “ನಿರ್ಮಾಪಕ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಗಳು” (ಪವರ್‌) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯುಎಸ್‌ಐಐಡಿ ಶ್ವೇತಭವನದ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ (ಡಬ್ಲ್ಯು-ಜಿಡಿಪಿ) ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

"ಡಬ್ಲ್ಯು-ಜಿಡಿಪಿ ಉಪಕ್ರಮವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಬೂ ಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಶಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಐಐಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ,” ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಐಐಡಿ/ಭಾರತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಮೋನಾ ಎಲ್ ಹಮ್ಜೌಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೌಲಭ್ಯರಹಿತ ಮಹಿಳಾ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪವರ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ಸಾಮೂಹಿಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನೀಲಮ್ ಚಿಬ್ಬರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪವರ್‌ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 6,800 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54,500 ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬಂಬೂ ಮಹಿಳಾ ಸಮೂಹಗಳು

12 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಧಾರ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದಾಯಕತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವು "ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್" ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮೇಧಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಎಸ್ಒ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿಕಸಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್‌ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನೆ ಪರಿಕರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 1,200 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಖಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೀಲಂ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿದಿರು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅವರು.

ಸಾಂಧರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೇಂದ್ರವು ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಳವಾದರೆ, ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ನಂಜನಗೂಡು, ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 200 ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಮಹಿಳೆಯರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಬಿದಿರನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತೋಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಬೂ ಮಿಷನ್‌ ನಿಂದ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.

"ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮಹಿಳಾ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತೋಟಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ,” ಎಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಂಜಯ್ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

