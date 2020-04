ತನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹರಿಯಾಣದ 20ರ ಹರೆಯದ ಮಹಿಳಾ‌ ಬಾಕ್ಸರ್

ಇದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ‌ಧೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ‌ ಬೇಕಾದರೂ‌ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದೆಂಬ ಹುಡುಗಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯು ಹೂವು ಹಾಸಿದ ಹಾದಿಯಾಗಿರದೇ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಡತನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಕೆಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿತ್ತು.

ಮಂಜು ರಾಣಿ

ಮಂಜು ರಾಣಿ ಹರಿಯಾಣದ ರಿಥಾಲ್ ಪೋಗಾಟ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯವರು. ತನ್ನ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2019 ರಲ್ಲಿ‌ ಎಐಬಿಎ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಜಾ ಸ್ಮಾರಕ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ‌ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಜು ರಾಣಿ ತಮ್ಮ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗುವವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮಂಜು ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ‌ ಸೇರುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಪುರುಷ‌ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಮಾಜವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ‌ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈಕೆಯ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು‌ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಂಜುವಿನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

2010 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜುವಿನ ತಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕಠಿಣವಾಗತೊಡಗಿತು. ಮಂಜುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಆರು ಜನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ‌9,000 ರೂ ಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲು ಮಂಜುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜುರವರ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಂಗ್ ನರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮಂಜುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 2013 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ‌ ಮಂಜು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು. ಮೇರಿ ಕೋಂ ಮತ್ತು ವಿಜೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್‌ರವರು ಮಂಜುವಿನ‌ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಟಕ್ಕೆ‌ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರು.

"ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ,‌ ಇದನ್ನು ನನ್ನಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನರ್ವಾಲ್‌ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು," ಎಂದು ಮಂಜು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರೇರಿತರಾದರು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಬೆಂಬಲವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.‌ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗ, ಚುರುಕುತನ, ನಿಲುವು, ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮಂಜು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಈ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತರಬೇತಿ‌ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತು ವಾರದ ಎರಡು ದಿನ ವೇಗ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ, ಎರಡು ದಿನ ಶಕ್ತಿಯ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜು ಇಟಲಿಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 15 ದಿನಗಳ ಈ ಶಿಬಿರವು ಇತರ ‌ದೇಶಗಳ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ‌ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿತು ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಜು ಅವರ ತರಬೇತಿಯು ವೇಗ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

"ಈ ಅವಕಾಶವು ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ".

ಪಯಣ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಂಗ್ ನರ್ವಾಲ್‌ರವರು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಲವ್ಲಿ‌ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮಂಜುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಚ್ ಅಮಾನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಂದ ಮಂಜು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಂಜು ರಾಣಿ ಹರಿಯಾಣದ ಬದಲು ಪಂಜಾಬ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆ-ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದರು.

ಈ ಗೆಲುವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಜಾ ಸ್ಮಾರಕ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್-2019 ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಯಿತು.

"ನಾನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಈ ಅನುಭವವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕೋಚ್, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿತು".

ವೆಲ್ಸ್ಪನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಜುವಿಗಾಗಿ‌ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿತ್ತು. ವೆಲ್ಸ್ಪನ್ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ವೆಲ್ಸ್ಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐಬಿಎ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಜು ರಾಣಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ

"ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ವೆಲ್ಸ್ಪನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಎಂದೇ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನನ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ತರಬೇತಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ".

ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಮಂಜುವಿಗೆ ತನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜತೆಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

"ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ‌ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ‌ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಮಂಜು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಂಜು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು 2022 ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಹಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಮಂಜುರವರಲ್ಲಿ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಇತರೆ ಯುವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

