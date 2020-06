ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮುಕೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ

ಏಷ್ಯಾದ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಿಲಿಯನ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಮುಕೇಶ್‌ ಅಂಬಾನಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಅಂಬಾನಿ $5.3 ಶತಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು $64.6 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ ಪಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾನಿ $64.5 ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾದ ಗೂಗಲ್‌ನ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್‌ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಿಲಿಯನ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 1.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 6.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್‌ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೆಲಿಕಾಮ್‌ವರೆಗೆ ಹರಡಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ $88 ಶತಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಿವ್ವಳ ಸಾಲಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್‌ ಬೆಜೊಸ್‌ $160.1 ಶತಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್‌ ಗೇಟ್ಸ್($108.6 ಶತಕೋಟಿ), ಎಲ್‌ವಿಎಮ್‌ಎಚ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಓ ಬರ್ನಾರ್ಡ್‌ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್‌($102.8 ಶತಕೋಟಿ), ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಸಿಇಓ ಮಾರ್ಕ್‌ ಜುಕೆನ್‌ಬರ್ಗ್‌($87.9 ಶತಕೋಟಿ), ಬರಕ್‌ಶೈರ್‌ ಹಾಥಾವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾರೆನ್‌ ಬಫೆಟ್‌($71.4 ಶತಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಫೋರ್ಬ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾರತೀಯರೆಂದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಧಾಕಿಶನ್‌ ದಮನಿ. 82ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ $16.2 ಶತಕೋಟಿ.

ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊದಲ 100 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರೆಂದರೆ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ದಮನಿ ಮಾತ್ರ.

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಭಾರತೀಯರು ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವ ನಾದರ್‌(105 ನೇ ಸ್ಥಾನ), ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್‌ ಅದಾನಿ(121 ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್‌ ಮಿತ್ತಲ್(160 ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಕ್ರಮವಾಗಿ $14.5 ಶತಕೋಟಿ, #13.5 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು #10.8 ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಜು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್‌ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಾಜು $1.8 ಶತಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕ 39 ರ ಹರೆಯದ ಬೈಜು ರವೀಂದ್ರನ್‌ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಬ್ಸ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಇವರ $10 ಶತಕೋಟಿಯ ನವೋದ್ಯಮವು ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ಸ್ಟಾಕಾರ್ಟ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಪೂರ್ವ ಮೇಹ್ತಾ ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು $1.2 ಶತಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕಂಪನಿ $13.7 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 1062 ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಂಪತ್ತು ಕುಸಿಯತೊಡಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 267 ಜನರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯವು 2019 ರ $8.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 2020 ರಲ್ಲಿ $8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ. “ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತನು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಯೂರೋಪ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕೊರೊನಾ ಬಹುವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದು, ಆಸ್ತಿಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಶೇ. 51 ರಷ್ಟು ಜನರು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ,” ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

