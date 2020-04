ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಕೊರೊನಾ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮುರಿಯೋಣ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಕೊರೊನ ವೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾರ್ಚ್‌ 25 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್-19‌ ಸೋಂಕಿಗೆ ಗುರಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 2069. ಇದರಲ್ಲಿ 53 ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ, ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ 156 ಆಗಿದೆ.

ಜನತಾ ಕರ್ಪ್ಯೂ ಆಯೋಜಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ದೇಶದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದು ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ಟಿಟ್ಟರ್‌ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ,

“ಇಂದು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನ 9ನೇ ದಿನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19‌ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ, ದೇಶವೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಟವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ,” ಎಂದರು. Also Read ಕೊರೊನಾವೈರಸ್: ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,

“ಎಪ್ರಿಲ್ 5 ರವಿವಾರದಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ 9 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಕೊರೊನಾ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕೊಣ. ಇದು 130 ಕೋಟಿ ಜನತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಯ.”

“5 ಎಪ್ರಿಲ್‌ ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ 9 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಲೈಟ್‌ ಆರಿಸಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ/ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ದೀಪ, ಟಾರ್ಚ್‌ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್‌ ಹಿಡಿದು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕು. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ನಾವು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ, 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು,” ಎಂದರು.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ/ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಜನರು ಯಾವುದೇ ಗಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

“ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಯಾರೂ ಮೀರಬಾರದು. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೊರೊನಾ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಣ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂತು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, 130 ಕೋಟಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಮುಖವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 130 ಕೋಟಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ,” ಎಂದರು.

ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎಪ್ರಿಲ್‌ 2 ರಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್-19‌ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ ಕ್ರಮವು ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ವೈರಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದೇ ಗುರಿಯೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಟ ಜೀವ ಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19‌ ಅನ್ನು ತಟೆಗಟ್ಟುವುದಾಗಿರಬೇಕು.

ತಪಾಸಣೆ, ಐಸೋಲೇಷನ್‌, ಟ್ರೇಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದು ರೈತರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸಮಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು.

