ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 42ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಫುಲ್ಕಾರಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದ ಫೋಟೊ ಒಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧಾರಣೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕೂತುಹಲಕಾರಿಯಾದ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸಂಗ್ರುರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂನಾಕ್‌ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೀದಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಈ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಮಾಸ್ಕ್‌. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕತೆಯಿದೆ.

ಮುನಾಕ್‌ನ ವಿಧವೆಯರ ಛಲಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನದ ರೂಪಕವೇ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳು. ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾವೇ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

2015 ರಿಂದ 19 ರ ವರೆಗೆ 2,528 ಆತ್ಮ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪಂಜಾಬ್‌ ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಯ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಾ ಹೊಗಿದ್ದೆ ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

ಗಂಡಂದಿರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಹೆಂಗಸರು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಫುಲ್ಕಾರಿ. ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ದಿ ಕ್ವಿಂಟ್‌

ALSO READ Also Read ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಫುಲ್ಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಹೂವಿನ ಕೆಲಸ ಎಂದರ್ಥ, ಇದೊಂದು ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂನಾಕ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಎನ್‌ಜಿಒ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಘಝಾಲಾ ಖಾನ್‌ ಅವರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು, ಈಗ ಈ ಉದ್ಯಮ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಾರ, ರಬ್ಬರ್‌, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇವರು 300 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

“ಜಾಗ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟು ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಲ್ಲ. ಮೂನಾಕ್‌ ಹಳ್ಳಿಯ 10 ಗುರುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಘಜಾಲಾ.

ಗುರುದ್ವಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುಷಿಯಿಂದಲೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ವರದಿ ದಿ ಕ್ವಿಂಟ್‌.

ಎನ್‌ಜಿಒ ಈಗ ಸಂಗ್ರುರ್‌ನ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೊದಂದರಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 30 ಜನ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು.

“ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಘಜಾಲಾ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗಗನಪ್ರೀತ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಹೊಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸವಾದರು ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಷ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಣ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ, ಈ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

