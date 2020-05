ಕೊರೊನಾ ಹರಣಕ್ಕೆ ‘ಸಮತೋಲಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ’ಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಸೋಮವಾರದಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಮಹಾಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ‘ಸಮತೋಲಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ’ದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ.

ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2,200 ದಾಟಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೋವಿಡ್‌-19 ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಭಣಿಸಿವೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಂಕು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹರಡದಿರುವಂತೆ ತಡೆಯುವುದೇ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರಳಿಂದ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲವರನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಏರ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರ ವರೆಗೆ 4,213 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 67,152 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,206 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 20 ಸಾವಿರ ಜನರು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ದೈನಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 1,230 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 868 ಸಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 23,401 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 798 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು 6 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ 347 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 20 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ 268 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 19 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 300 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ.

ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಕೇರಳ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್‌-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲವ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಆಸ್ಪೋಟ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದೇಶವು ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಸರಣ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪದಿರುವಂತೆ ತಡೆಯಲು ಧಾರಕ(ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌) ಪ್ರಯತ್ನಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಜನರು ಮರೆಮಾಚದೆ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಜನಾಂಗ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ, ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಹಲವರು ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ "ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದೆಡೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅನ್ನು ಹೇರಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೈಲು ಸೇವೆಗೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದರು, ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ರೈಲುಗಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿವೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೃಢಪಟ್ಟ ಟಿಕೇಟ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಸೋಂಕು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 15 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಕೊಂಚ ತಡವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಸೇವೆಯು ಆರಂಭವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಶುರುವಾದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬುಕಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.

