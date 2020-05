20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಂಗಳವಾರ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಒಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ 10 ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕಾಟೆಜ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು ಪ್ರಧಾನಿ.

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಿ ‘ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 4.0ʼ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೇ 18 ರ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 25 ರಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವು ಮೇ 17 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬಯಸಿದರೆ, ಉಳಿದವರು ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಡೋಮೀಟರ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 72,000 ದಾಟಿದ್ದು 2,300 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಆಸ್ಪೋಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹೇರಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಧಾನಿಯ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೆ ಇದೆ.

ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಘೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದು ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ, 21 ನೇ ಶತಮಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

“ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ 1.3 ಶತಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ, ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ,” ಎಂದರು ಪ್ರಧಾನಿ.

ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ದಾಳಿಯ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ(ಪಿಪಿಇ) ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್‌95 ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶವಿಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ೨ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಿಯವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಇನ್ನೂ ತುಸು ವೇಳೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎಂಬ 5 ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com