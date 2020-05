ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 24 ಕ್ಕೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಘೋಷನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸತೊಡಗಿದವು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವೇದಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡತೊಡಗಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಝೂಮ್‌, ಗೂಗಲ್‌ ಹಾಂಗ್ಸ್‌ಔಟ್‌, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ನಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು.

ಕೊರೊನಾ ನಡುವೆ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಜನ ಮಣ್ಣನೆಗಳಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಝೂಮ್‌ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯು ಝೂಮ್‌ ಅನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಹನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಐಲೀಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತ್.ಲೈವ್ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಂಕುರ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಗೂ ಅನುಭಾ ಸಿನ್ಹಾ

ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಂಕುರ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಗೂ ಅನುಭಾ ಸಿನ್ಹಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಭಾರತ್‌.ಲೈವ್‌ ವೇದಿಕೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕುರ್‌ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನವೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

"ಭಾರತ್.ಲೈವ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ," ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಐಲೀಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲಯರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್‌ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಕುರ್ ಸಿನ್ಹಾ.

ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನವೋದ್ಯಮವು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ ನ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಅಂಕುರ್‌ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಅನುಭಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನಸು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ 2003 ರಲ್ಲಿ ಗುರಗ್ರಾಮ್‌ನ ಕಾಲ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ ನ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್‌ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸೀಮಿತ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಐಲೀಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆನ್-ಬೋರ್ಡಿಂಗ್, ಟೆಲಿಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ, ನೇಮಕಾತಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಧ್ವನಿರಹಿತ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನವೋದ್ಯಮವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಝೂಮ್‌ ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್‌.ಲೈವ್‌ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 200 ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದು, ಭಾರತ್‌.ಲೈವ್‌ನ ಸುಧಾರಿತ ಎರಡನೇ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಭಾರತ್‌.ಲೈವ್‌ ಉಚಿತವಾದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಆಪ್‌ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಸೇರಲು ಯಾವುದೇ ಕೋಡ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬ್ರೌಸರ್‌ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಗಡಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಯಪಡುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್.ಲೈವ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕುರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತ್.ಲೈವ್ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ – ಮೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌. Meet.bharat.live ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕ್ಲಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಕರೋನವೈರಸ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್‌.ಲೈವ್‌ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.

ವ್ಯವಹಾರ ಭಾರತ್.ಲೈವ್‌ನ ಬೆಲೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಸಭೆಗೆ 900 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರಂತೆ, ಭಾರತ್‌.ಲೈವ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ‘ಮೀಟ್‌ʼ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,500-2,000 ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 600-700 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು, ಸಿಎಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. "ಇ-ಮೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅಂಕುರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

