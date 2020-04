ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆಸನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಎಂಜಿನೀಯರ್

ಅಸಂಖ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗು ಸಹಾಯವಾಗಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಿವೋರೆಗಳು/ರಾಂಪ್ಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಾಹನವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುವುದು ಬಹಳವೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ.

ಪುದುಚೆರಿ ಮೂಲದ ವಾಹನ್‌ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸಶೋಧನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಐದು ಜನರ ತಂಡದ ವಾಹನ್‌, ಕನಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ʻಕರುಣಾʼ ಆಸನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, “ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ,” ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕಾಯಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್‌

2018 ರಲ್ಲಿ ವಾಹನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಓಡಾಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ “ಕರುಣಾ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್‌ ಕೂಡ ಪಡೆದರು.

“ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನವೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟೋಮೋಟೀವ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜರ್ಮನಿಯ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎಚ್ ಆಚೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಾಲನಾ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸುಧಾರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಆಸ್ಥೆಯಾಯಿತು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಟೀಮ್‌ ಕುಕಿಂಗ್‌/ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ-ಡ್ಯುಯಲ್-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೌರ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು; ಇದನ್ನು ಐಐಎಂ-ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಐಟಿ-ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಐಐಎಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಿಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್‌ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಕೃಶ್ ಶಿವ ಅವರು ಕಾರಿನ ಆಸನಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕಿಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಗಳಿಂದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಕರುಣಾ ಟೀಮ್‌

“ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೇತನರಿಗೆ ಒದಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್‌

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಿವೆಲ್ ಆಸನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

"ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಂಗಿಗಳು - ಹಿಂಭಾಗ, ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳ ಸೊಂಟವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು," ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೇರವಾದ ಸ್ಪೈಡರ್‌ವೆಬ್ ಲೋಹದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ವಾಹನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಹನದ ಆಸನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಾಕರ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಆಸನವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸಾದ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನ್‌ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಿ 2 ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ವಿಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ಐಐಎಮ್‌ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಹಾಗೂ ಐಐಎಮ್‌ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ವತಿಯಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿತ್ತು.

ಅಂತಹದೇ ಸಮರೂಪದ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅಶ್ವಿನ್‌ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ವಿಷ್ಲೇಶಿಸುತ್ತ ಅವರು,

“ಕರುಣಾವನ್ನು ಮಾರುತಿ 800 ನಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ವಾಹನದಿಂದ, ಎಸ್‌ಯುವಿವರೆಗೂ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಿಡೆನ್‌ ಹಾಗೂ ಯುಕೆಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ,” ಎಂದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಆಸನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ 17 ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೋದ್ಯಮವು ಈಗ ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

