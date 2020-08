ಕಾಗದದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಮೆಹುತ್‌ ಕುಮಟ್‌

ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದಲೆ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಉದಯಪುರ್‌, ಕೆರೆಗಳ ನಗರವೆಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರವನ್ನು ಅರಾವಳಿ ಪರ್ತಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ.

ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತವಿರುವ ಹಲವು ಕೆರೆಗಳು ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣದ ಅಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಉದಯಪುರ್‌ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ 17 ವರ್ಷದ ಮೆಹುಲ್‌ ಕುಮಟ್‌ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದು, ಜನಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮೈ ಮರೆತು ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ಹಲವು ಬಾಲ್ಯದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಊರಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾಭಾವ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರ ಕೈಗೊಂಡರು.

2018 ರಲ್ಲಿ ಮೆಹುಲ್‌ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿತಾಶ್‌ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕ್ರಿತಾಶ್‌ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ ಎಂದರ್ಥ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

“ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾನವ ಏದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜಲ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅದು ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿತಾಶ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಹುಲ್‌ ಕುಮಟ್‌.

ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಹುಲ್‌.

ಹಸಿರಿನತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಉದಯಪುರದ ಸ್ಟಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮೆಹುಲ್ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

ಇವರು ಎನ್‌ಜಿಒ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇತರ 4 ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಗೆಳೆಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಗದದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೇಪರ್‌ ಬ್ಯಾಗ್‌, ಬುಕ್‌ ಮಾರ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಮೆಹುಲ್‌ ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಕಾಗದದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್‌ನಂತಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Also Read ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ನಿಂತು ತೆರೆದ ಗುಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮುಂಬೈನ ಹೂ ಮಾರಾಟಗಾರ್ತಿ “ಮರುಬಳೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಕಾಗದದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಕಾಗದವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡುವುದು, ತಿರುಳನ್ನು ತೆಳು ಶೀಟ್‌ನಂತೆ ಇಡುವುದು, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಬೇಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುವಂತಹ ಸರಣಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು,” ಎಂದು ಮೆಹುಲ್‌ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೆಹುಲ್ ಅವರ ಅಕ್ಕ, ದ್ಯುತಿ ಕುಮಾಟ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ 35,000 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನೆ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಹುಲ್‌ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿತಾಶ್‌ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.

ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೆಹುಲ್‌

“ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು 600 ಪೇಪರ್‌ ಬ್ಯಾಗ್‌, 500 ಬುಕ್‌ ಮಾರ್ಕ್‌ ಮತ್ತು 50 ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 ರೂ, 30 ರೂ, ಮತ್ತು 50 ರೂ, ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂದ 30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದೆವು,” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮೆಹುಲ್‌ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಉದಯಪುರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏದುರಿಸಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು,

“ಎನ್‌ಜಿಒ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಗದದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ನನಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್‌ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ,” ಎಂದರು.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಿತಾಶ್‌ ತಂಡ.

ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಮೆಹುಲ್‌ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸದೆ ಕೇವಲ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಹೈಡ್ರೋಫೊನಿಕ್‌ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಉದ್ಯಾಣವನ್ನು(ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌) ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಭರಿತ ಹಸಿರನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

“ಹೈಡ್ರೋಫೊನಿಕ್ಸ್‌ ವ್ಯವಸಾಯದ ಭವಿಷ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಷ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಬೆಳೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಹುಲ್‌.

ಮೆಹುಲ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಹೈಡ್ರೊಫೋನಿಕ್ಸ್‌ ಉದ್ಯಾನ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ರೋಜರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ನಡೆಸಿದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಯಂಗ್‌ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಲು ಮೆಹುಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇತರ 30 ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಇವರೊಬ್ಬರೆ. ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಜೀನಿಯಸ್ ಯು ಮೂಲಕ ಜೀನಿಯಸ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿತಾಶ್‌ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೆಹುಲ್‌, ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಸ್ವಂತ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ ಹೊಂದುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.