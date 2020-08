ಜುಲೈ 12 ಮತ್ತು 19 ರ ನಡುವೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ(ಎಮ್‌ಐಟಿ) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್‌ ಹಾಕಾಥಾನ್‌ 2020 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ 5 ನೇ ತರಗತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ವಿಜೇತರಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್‌-ಅರ್ಥ್‌ ಇನ್‌ ಡರ್ಥ್‌ʼ ಎಂಬ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಆ್ಯಪ್ ‘ಜನರ ಆಯ್ಕೆ’ ಮತ್ತು ‘ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ’ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 300 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದಿ ಲಾಜಿಕಲ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಶಿತ್ ನಾರಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಶಂಕರನ್ (ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ದಿ ಬೆಟರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ)

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

10 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ ಶಂಕರನ್, ಮಲಾಡ್‌ನ ಬಿಲ್ಲಾಬಾಂಗ್ ಹೈ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಬಿಎಚ್‌ಐಎಸ್) ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಜಶಿತ್ ನಾರಂಗ್, ಪೊವಾಯ್‌ನ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

“ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೆ ತುಂಬಾ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ‘ಜನರ ಆಯ್ಕೆ’ ಮತ್ತು ‘ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ’ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತದೆ,” ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆಯುಷ್‌ ಶಂಕರನ್‌, ವರದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್‌ ಡೈರಿ.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ನ್ಯಾಯ, ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವದಂತಹ ಮುಂತಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಯುವ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗ್ರೇಟಾ ಥನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಜಶಿತ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಕಲಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಟವೆಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಜೋಡಿ ಮುಂದಾಯಿತು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು, ಜತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗುವ ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗವಾದ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಎರಡು ಗೇಮ್‌ಗಳಿವೆ.

ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಚ್‌ಐಎಸ್‌ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಮಧು ಸಿಂಗ್‌ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ಆಯುಷ್‌ನ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವನು ವಿವಿಧ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ 3 ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ನಡುವೆಯೂ ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಿಂದ ಹೊಸದೆನನ್ನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ.”

