‌ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 17 ರ ಯುವತಿ

ಅನುಶ್ರೀ ಅಗರ್‌ವಾಲ್‌

ತಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠಗಳಿಗೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೆಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಅಗರ್‌ವಾಲ್‌ ಅವರಿಗೆ 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು.

8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುರ್ತಿಜಾಪುರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸಿಯಾಯಿತು.

“ಅಲ್ಲಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 5 ಜನ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಯ ಧೀರ್ಘ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಯಿಸುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗದು ಎಂಬಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ್ದಳು.

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಅನುಶ್ರೀ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂತರಾಳವನ್ನರಿಯದೆ ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೋಂದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಅರಿತರು.

ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸದೃಢರಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಟು ವಾಸ್ತವವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು, ಅದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ(ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಜಿ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಜತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದವು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲಪಡೆಯಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲವನ್ನೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕೊ? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲಗಾರರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿತ್ತು.



ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನುಶ್ರೀ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಸುಮಾರು 400 ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು 1700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿದರು.

ಕೇವಲ 3 ಜನರೊಂದಿಗೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಶೀಶಾರ್ಪ್‌ ಫೆಲೊಶಿಪ್‌ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಫೆಲೊಶಿಪ್‌ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಲಿಯುವವರ ಆಸಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್‌ ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳಾದ ಹೆಚ್‌ಟಿಎಮ್‌ಎಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಕೈಪ್‌ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ದಾಖಲಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ 23 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯವರು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು, ವಿಜ್ಞಾನಿತ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಯೂಬೆಶನ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

