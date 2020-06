ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ಗಮನೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌. ಗೂಗಲ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುವುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಅರ್ಥ, ವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹುಡುಕಿದ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಹಿಂದಿ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿ ಪಾತಾಳ್‌ ಲೋಕ್‌, ನಂತರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪೊನ್ಮಗಲ್‌ ವಂಧಲ್‌. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಮೇಜಾನ್‌ ಪ್ರೈಮ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಬಗೆಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗ ಯಾವುದು?” ಇದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ?” ಮತ್ತು “ಸೋಂಕು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದವರು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಹರಡಬಲ್ಲರೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು.

ಹಾಗಾದರೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಗ್ರ ಪದವೆಂದರೆ "ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 4.0". ಇದು ಶೇ 3,150 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೇ 18 ರಂದು ದೇಶವು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ನ 4 ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತು. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾರ್ಚ್‌ 25 ರಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್‌ 8) ದಿಂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

“ಈದ್‌ ಮುಬಾರಕ್‌” ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪದವು, ಶೇ 2,650 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೇ 25 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈದ್‌ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಬಗೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಗ್ರ ವಿಷಯ “ಲಸಿಕೆ” ಆಗಿದ್ದು, ಶೇ 190 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಬಗೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ “ಲಸಿಕೆ ಎಂದರೇನು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ “ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ?” ಮತ್ತು “ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ.

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿರುವ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಚಂದಿಗಢ ಸೇರಿವೆ.

