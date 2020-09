ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ 118 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ

"ಎಂ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೆ ಮೊದಲು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ."

ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 90 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಲಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 10 ಹೈಟೆಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್‌-19 ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮನರಂಜನಾ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿ ತಂಡವೊಂದು ದಾನ ಮಾಡಿದ 18 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು 500 ಹೊಸ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 90 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 10 ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20.65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 3.09 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು, ಹಲವು ಮಹಿಳಾ ವಾಹನ ಚಾಲಕಿಯರನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

2017 ರಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಮೋಹಿತೆ ಸೇರಿದಂತೆ 19 ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಮುಂಬೈನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಿಯರಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಿ ಯಾರೆಂದು ಹುಡುಕಿ ಹೊದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು 1988 ರಿಂದ 2001 ರವರೆಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಳದಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಲಾ ದಾವ್ರೆ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ. ಶಿಲಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. (ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಪಿಟಿಐ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ)

