யூடியூபில் 10 நாட்களுக்கு இலவச விருந்து: உலக சினிமா ஆர்வலர்கள் கவனத்துக்கு..!

லாக்டவுணில் வீட்டுக்குள் முடங்கியபடி ஓடிடி ப்ளாட்ஃபார்ம்களில் உறவாடிக் கொண்டிருக்கும் உலக சினிமா ஆர்வலர்களுக்கு யூடியூபில் மே 29-ம் தேதியில் இருந்து 10 நாள்களுக்கு செம்ம தீனி இருக்கிறது.

உலகச் சினிமா ஆர்வலர்கள் போதுமான நெட் பேக் போட்டுக்கொண்டு, யூடியூப் முன்பு டேரா போட்டுவிடலாம்.

ஆம், உலகத் திரைப்பட விழாவே யூடியூபில் முழுக்க முழுக்க இலவசமாக நடக்கிறது. கொரோனா விளைவுகளில் இப்படி ஒரு புதுமுயற்சி நடக்கிறது.

உலக அளவில் சர்வதேசத் திரைப்பட விழாக்களை நடத்தும் குழுவினர்களை ஒன்றிணைத்து 'வீ ஆர் ஒன்' என்ற பெயரில் யூடியூப் நிறுவனம் தொடர்ந்து 10 நாட்களுக்கு உலகத் திரைப்படங்களை இலவசமாக ஒளிப்பரப்பப் போகிறது. டிரிபெகா எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் டிரிபெகா திரைப்பட விழா மற்றும் யூடியூப் இணைந்து "வீ ஆர் ஓன்: ஏ குளோபல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்" 'We are One: A Global film festival' என்ற பெயரில் அசத்தல் முயற்சியை அரங்கேற்றப் போகிறார்கள். மே 29 ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கும் இந்தத் திருவிழா தொடர்ந்து 10 நாட்களுக்கு இலவசமாக யூடியூபில் நடக்கும். கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உலகமெங்கும் திரைத்துறையின் பணிகள் முடக்கப்பட்டதோடு, திரைப்பட விழாக்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் எதிரொலியாக, சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களை யூடியூபின் மூலம் ஒளிப்பரப்ப டிரிபெகா திரைப்பட விழா குழுவினர் முயற்சி எடுத்துள்ளனர்.

இந்நிகழ்வில் முக்கியத் திரைப்பட விழாக்களான கேன்ஸ், வெனிஸ், சண்டான்ஸ், டொரோண்டா, மும்பை, நியூயார்க், டோக்கியோ மற்றும் பெர்லின் உள்பட அனைத்து உலகளாவிய திரைப்பட விழாக் குழுக்களும் பங்குபெறவுள்ளன. உலகச் சுகாதார நிறுவனத்திற்கும் (WHO) மற்றும் இதர மீட்பு பணிக்குழுவினருக்கும் நிதி திரட்டவும், பார்வையாளர்களை நிதி கொடுக்கும் வகையில் ஊக்குவிக்கவும் இதன்மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக விழாக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். இத்திரைப்பட விழாவில் பங்குபெறவிருக்கும் திரைப்படங்களின் பட்டியல் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வருடந்தோறும் மே மாதத்தில் நடைபெறும் கேன்ஸ் மற்றும் செப்டம்பரில் நடைபெறும் டொரொன்டோ திரைப்பட விழாக்களின் படங்களை நிச்சயம் இம்முறை யூடியூபில் எதிர்பார்க்கலாம்.

மே 29-ம் தேதி முதல் உலகத் திரைப்படங்கள், குறும்படங்கள், ஆவணப்படங்களுக்குத் தயராகிவிடுங்கள், உலக சினிமா ரசிகர்களே!

