11 மணி நேரம்; 24 கி.மீ மலை ஏற்றம்; கிராம மக்களை சந்திக்கச் சென்ற முதலமைச்சர்!

அருணாச்சலப் பிரதேச முதலமைச்சர் பெமா காண்டு சமீபத்தில் 24 கி.மீ தொலைவிற்கு மலையேற்றம் செய்துள்ளார். கடல் மட்டத்தில் இருந்து 14,500 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள கிராம மக்களை சந்திக்க இந்த 11 மணி நேர நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார்.

41 வயதான அருணாச்சலப் பிரதேச முதலமைச்சரின் மலையேற்ற பயணத்தின்போது பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவரும் கிராம மக்கள் சிலரும் சென்றுள்ளனர். லுகுதாங் பகுதியைச் சென்றடைய கடினமான மலைப்பிரதேசங்களைக் கடந்து செல்லவேண்டியிருந்தது. தவாங் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த முக்தோ தொகுதி அவரது தொகுதியாகும். இவ்வாறு 'இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்’ குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த அனுபவத்தை முதலமைச்சர் தனது டிவிட்டர் பதிவு மூலம் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார். “24 கி.மீ மலையேற்றம்; 11 மணி நேரம் இயற்கையான சூழலில் பயணம்; Karpu-La (16,000 அடி) வழியாக லுகுதாங் (14,500 அடி) பயணம். அதிகம் ஆராயப்படாத சொர்க்கம் இது,” என்று ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். “ஒவ்வொரு முக்கியத் திட்டமும் அனைவரையும் சென்றடையவேண்டும். அனைவரும் பலனடையவேண்டும். இதை உறுதிசெய்யவே லுகுதாங் கிராமத்தினருடான சந்திப்பு நடந்தது,” என்று ட்விட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். தவாங் மாவட்டத்தின் திங்பு தெஹ்சில் பகுதியில் அமைந்துள்ளது லுகுதாங். இந்தப் பகுதியின் மக்கள்தொகை மொத்தம் 58 மட்டுமே என்றும் 11 வீடுகளில் வசித்து வருவதாகவும் 2011 கணக்கெடுப்பு சுட்டிக்காட்டுகிறது. பெமா காண்டுவின் தொகுதியான கிராமம் சீனா மற்றும் பூடான் எல்லைகளைப் பகிர்ந்துகொள்கிறது.

இந்த கிராமத்திலிருந்து சாலை வசதிகள் முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு வசிப்பவர்கள் நாடோடி பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். காட்டெருமைகளை பராமரித்து வாழ்வாதாரத்தை நடத்தி வருகின்றனர். “முதலமைச்சர் கிராமத்திற்கு சென்றதே இல்லை. எனவே உள்ளூர் மக்களை சந்திக்கச் சென்றிருந்தார். கிராமவாசி ஒருவரின் வீட்டில் இரண்டு இரவுகள் செலவிட்டார். செப்டம்பர் மாதம் 8-ம் தேதி வீடு திரும்பியுள்ளார்,” என்று முதலமைச்சர் அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த அதிகாரி ஒருவர் `தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரம்’ இடம் தெரிவித்துள்ளார். இவரது அப்பா 2011-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30-ம் தேதி லுகுதாங் கிராமத்திற்கு அருகே நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்தார். அதில் உயிரிழந்த மற்றவர்களுடன் அவரது உடல் அந்தப் பகுதியில் மீட்கப்பட்டது.

கட்டுரை: THINK CHANGE INDIA

