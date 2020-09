லாக்டவுனில் 44% இந்தியர்களின் தூக்கப் பழக்கங்கள் மாறியது; ஆய்வில் தகவல்!

கொரோனா வைரஸ்; தொடக்கத்தில் இதுவும் எத்தனையோ மற்ற தொற்றுக்களைப் போல வந்துவிட்டு போய்விடும் என்று நினைத்தோம். ஆனால் இது மனிதக்குலத்தை பல நாட்கள் ஆட்டிவைக்கப் போகிறது என்று புரிந்து கொண்டதும், வாழ்க்கையே பலருக்கும் மாறிவிட்டது.

கோவிட்-19 வந்ததால், உலகமெங்கும் லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டது. வீட்டிற்குள் எல்லாரையும் முடக்கிப்போட்டது கொள்ளை நோய் கொரோனா. வொர்க் ஃபர்ம் ஹோம் எல்லாருக்கும் வழக்கமானது, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஆன்லைனில் விட்டில் இருந்தபடியே கல்வி, வேலை, ஷாப்பிங் என்று எல்லாவற்றையும் பழக்கப்படுத்திக் கொண்டனர்.

மக்களின் வாழ்க்கை முறை மாறியது. காலையில் தூங்கி எழுவது முதல், உடற்பயிற்சி செய்வது, உணவுப் பழக்கம் என அதிலும் மாற்றங்கள் வந்தன. வேகமாக ஓடிக் கொண்டிருந்த நமக்குக் காலை எழுந்து அலுவலகம், பள்ளிக்கூடம், கல்லூரி போக வேண்டிய நிலை மாறி, அவரவர்கள் நேரம் காலம் தெரியாமல், தூங்குவது, சாப்பிடுவது, லேட்டாக எழுவது என லைஃப்ஸ்டைலே பலரது வீட்டில் மாறிப்போனது. லாக்டவுனில் மக்களின் வாழ்க்கைமுறை மாறியதால் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன என்று GOQii ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியது. கோவிட்-19 ஊரடங்கு காலத்தில், ஏற்பட்டுள்ள தூக்க நேர மாற்றம், உடற்பயிற்சி பழக்கம் மற்றும் உணவுப்பழக்கம் குறித்து 10 ஆயிரம் பேரிடம் இந்த ஆய்வை நடத்தப்பட்டது.

இது குறித்து GOQii நிறுவனர் மற்றும் சிஇஒ விஷால் கொண்டல் பகிர்ந்தபோது, “கடந்த 5 மாதங்களாக நாம் அனைவருக்கும் கடினமான காலக்கட்டம். குறைவாக தூங்குவது உடல்நிலை மற்றும் நோய் எதிர்ப்புச்சக்தியை பாதிக்கும். அதனால் 7-8 மணி நேரம் தூங்குவது அவசியம். அதே சமயம் எல்லாரும் வீட்டிலே சமைத்து ஆரோக்கியமான உணவை உண்பது ஒரு நல்ல விஷயம்,” என்றார். நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், மக்களின் தூக்க நேரம் குறித்து முக்கியமாக ஆராயப்பட்டது. அதில் முதல் 21 நாள் லாக்டவுனில், இந்தியர்கள் சராசரி தூக்க நேரம் அதிகமாக இருந்தது, ஆனால் ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் இது வெகுவாக குறைந்தது. “44% இந்தியர்கள் வழக்கமான நேரத்தைத் தாண்டி லேட்டாக தூங்கத் தொடங்கினார்கள். அதில் 10% மக்கள் எப்பொழுதும் தூங்கும் நேரத்தைவிட 2 மணி நேரம் கால தாமதமாக தூங்கச் சென்றனர். அதே போல், 41% இந்தியர்கள் காலையில் எப்பொழுதையும்விட லேட்டாக விழித்துக் கொண்டனர். அதில் சுமார் 16% காலையில் 2 மணி நேரம் காலதாமதமாக எழுந்தனர்,” என ஆய்வில் தெரிந்தது. ஊரடங்கு தொடங்கிய நேரத்தில், இந்தியர்களது தூக்க நேரம் சராசரியாக 6 மணி நேரம் 54 நிமிடங்களாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் எல்லாருக்கும் நல்ல ஓய்வு கிடைத்தது. இதே ஏப்ரல் மாதத்தில் 4 நிமிடங்கள் குறைந்து, மே மாதத்தில் 8 நிமிடங்களாக இது குறைந்தது.

இவ்வாறு தூக்க நேரம் குறைவது நல்ல விஷயம் அல்ல. நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி உருவாக இது நல்ல அறிகுறி இல்லை. ஒரு நாளைக்கு 7-8 மணி நேர தூக்கம் கட்டாயம் அவசியம்.

ஆய்வில் கிடைத்த மற்ற முடிவுகள்: லாக்டவுனுக்கு முன்பு 47-48% மக்கள் நடு இரவுக்கு பின்பு தூங்கினார்கள். 22 மார்ச்சுக்கு பின்பு இந்தியர்களில் 55 சதவீதத்தினர் நள்ளிரவுக்குப் பின் தூங்கத் தொடங்கினார்கள்.

ஏப்ரல் மாதம்- 56%, மே மாதம்- 54% , ஜூன் மாதம்- 51% இந்தியர்கள் நள்ளிரவுக்குப் பின் தூங்கப்போனார்கள்.

காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லாததால், மக்கள் பலர் லேட்டாக தூங்கினார்கள்.

காலையில் எழுவதிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. லாக்டவுனுக்கு முன்பு ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் 26-27% இந்தியர்கள் மட்டுமே காலை 8 மணிக்கு பின் எழுந்தனர். ஆனால் 22 மார்ச்சுக்குப் பின் 33 சதவீதத்தினர் காலை 8 மணிக்கு பின் எழத்தொடங்கினர்.

மேலே கிடைத்த முடிவுகளின் படி, லாக்டவுன் சமயத்தில் இந்தியர்களின் தூக்க நேரம் குறைந்துள்ளது, மாறியுள்ளது என தெரியவந்துள்ளது.

ஊரடங்கில் நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்க என்ன செய்தீர்கள்?

லாக்டவுன் சமயத்தில் உடற்பயிற்சி செய்ய வெளியே செல்லமுடியாதவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடி என்ன செய்தார்கள் என ஆய்வில் கேட்கப்பட்டது. “51% இந்தியர்கள் நடைப்பயிற்சி அல்லது ஓட்டப்பயிற்சி செய்ததாக கூறினர். 20% இந்தியர்கள் வீட்டிலேயே உடற்பயிற்சி செய்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். 11-15% மக்கள் லாக்டவுனில் எந்த ஒரு உடற்பயிற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை என்றனர்.” லாக்டவுனில் உணவுப் பழக்கம் எப்படி? ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது முதல் வெளியே செல்லாததால், எல்லாருமே வீட்டில் சமைத்த உணவை சாப்பிடத்தொடங்கினர். சமைக்கத் தெரியாதவர்கள் கூட தாங்களே சமைத்து ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணத்தொடங்கியது இந்த லாக்டவுனின் பலன்.

இது பற்றி ஆய்வில் தெரிவித்த போது, லாக்டவுனுக்கு முன்பு 32.1% மக்கள் வெளியே உணவு ஆர்டர் செய்து ருசித்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் இது ஊரடங்கின் போது 11.3 சதவீதமாக ஆனது.

70% மக்கள் தாங்கள் வீட்டிலே சமைத்த உணவை உண்பதாக கூறினர்.

70% மக்கள் தாங்கள் வீட்டிலே சமைத்த உணவை உண்பதாக கூறினர்.

தற்போது ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு ஹோட்டல்கள் திறந்திருப்பினும், பலரும் வீட்டிலே சமைத்த உணவை சாப்பிடுவது தெரியவந்துள்ளது, என GOQii தெரிவித்துள்ளது.

