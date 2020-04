கொரோனாவை எதிர்த்த போரில் தனித்து நிற்கும் 5 இந்தியப் பெண்கள்!

கொரோனா வைரஸ் உலகை ஆட்டிப்படைத்து வரும் நிலையில், இதன் தாக்கம் தினசரி வாழ்க்கை மற்றும் பொருளாதார உலகிலும் உணரப்படுகிறது. இந்த நெருக்கடியில் இருந்து மக்களைக் காக்க மருத்துவர்கள், சுகாதாரப் பணியாளர்கள், அதிகாரிகள் என பலர், முன்னணியில் இருந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த 21 நாட்கள் ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் இந்தியாவில், கொரோனாவுக்கு எதிரான சவாலை எதிர்கொள்வதில், பல பெண்கள் களத்தில் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். நிர்வாகம், சிகிச்சை, தடுப்பு, ஆய்வு மற்றும் நோய்க்கூறு அறிதல் ஆகிய பிரிவுகளில் செயல்பட்டு வரும் இந்த பெண்மணிகள் பற்றி ஒரு பார்வை: ப்ரித்தி சூடன் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை செயலாளரான ப்ரித்தி சூடன், கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் மத்திய அரசின் திட்டத்தை செயல்படுத்த பல்வேறு துறைகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறார்.

ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 1983 பிரிவு, ஐஏஎஸ் அதிகாரியான இவர், இரவு வரை அலுவலகத்தில் இருந்து பணியாற்றுகிறார். பொருளியலில் எம்.பில் மற்றும் சமூக கொள்கை, திட்டமிடலுல் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர், உலக வங்கியில் ஆலோசகராக இருந்திருக்கிறார்.

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பில் இவரது அமைச்சகம் தான் மைய அமைச்சகமாக இருக்கிறது. தொடர்புடைய மற்ற அமைச்சகங்களை, சுகாதார அமைச்சர் ஹர்ஷ வர்தன் மற்றுன் துறை அதிகாரியான ப்ரித்தி ஒருங்கிணைத்து இந்த பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர். சூழலுக்கு ஏற்ப ஆலோசனைக் கூட்டங்களையும் நடத்துகின்றனர். “மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தயார் நிலை குறித்தும் இவர், ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்துகிறார். பிரதமர் அலுவலகம் அல்லது மத்திய அமைச்சகங்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு முதலில் தொடர்பு கொள்ளப்படும் நபராகவும் இருக்கிறார்,” என்று பெயர் குறிப்பிட விருப்பாத மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறுகிறார். சீனாவின் வூஹானில் இருந்து 645 மாணவர்களை மீட்டு அழைத்து வந்தத்தில் முக்கியப் பங்காற்றினார், என்றும் அந்த அதிகாரி கூறுகிறார். இவர், நிதித்துறை, பேரிடர் நிர்வாகம், விவசாயம் மற்றும் சுற்றுலா ஆகிய துறைகளில் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றுள்ளார். டாக்டர். நிவேதிதா குப்தா இந்திய மருத்துவ ஆய்வு கவுன்சிலின் மூத்த விஞ்ஞானியான டாக்டர்.நிவேதிதா குப்தா, கோரோனாவுக்கான சிகிச்சை முறை மற்றும் பரிசோதனை நெறிமுறைகளை வகுப்பதில் முன்னணியில் இருக்கிறார்.

தொற்றுநோயியல் மற்றும் பரவக்கூடிய நோய்கள் பிரிவில் பணியாற்றுபவர், நாட்டின் முன்னணி மருத்துவ ஆய்வு அமைப்பின் வைரல் நோய் பிரிவின் பொறுப்பில் இருக்கிறார். கொரோனா பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை நெறிமுறைகளை வகுப்பதே இவரது முதன்மை பணியாக இருக்கிறது.

கடந்த ஆண்டு கேரள மாநிலத்தில் பரவிய நிபா வைரசை கட்டுப்படுத்தியதில் ஈடுபட்டிருந்த முதன்மை விஞ்ஞானியாகவும் விளங்குகிறார். நாடு முழுவதும் கொரோனா பரிசோதனை வசதியை பரவலாக்கியதிலும் முக்கியப் பங்கி வகிக்கிறார். இரண்டு மாதங்களில், 130 அரசு பரிசோதனைக்கூடங்கள் மற்றும் 52 தனியாரக மையங்கள் இந்த வசதியை பெற்றுள்ளன. “கடந்த ஆண்டு, நிபா வைரஸ் பாதிப்பின் போது இரவு பகல் பாராமல் உழைத்தார். இது கொரோன போல பெரிய அளவில் பரவவில்லை. இப்போது, அவர் உள்பட பல விஞ்ஞானிகள் அலுவலகத்தில் நீண்ட நேரம் பணியாற்றி ஆய்வு செய்கின்றனர்,” என்று துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகிறார். மூலக்கூறு மருத்துவத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற நிவேதிதா, ஐ.சி.எம்.ஆர் அமைப்பில் வைரஸ் ஆய்வு மற்றும் பரிசோதனைக் கூடத்தை அமைத்ததில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறார். 2009 ப்ளு காய்ச்சல் தொற்றை அடுத்து இது அமைக்கப்பட்டது. இந்த பிரிவி நாடு முழுவதும் 106 பரிசோதனைக் கூடங்களை கொண்டுள்ளது. ரேணு ஸ்வரூப் கொரோனா தொடர்பான பல்வேறு கேள்விகளுக்கு மத்தியில் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருப்பது, இதற்கான தடுப்பூசியை தான். உலகில் பல்வேறு ஆய்வகங்கள் இதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், பயோடெக்னாலஜி துறை செயலாளரான ரேணு ஸ்வருப்பும், இந்தியாவில் இதற்கான ஆய்வில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் பயோடெக் பிரிவில் 30 ஆண்டு அனுபவம் உள்ளவர், அசாதாரணமான விஞ்ஞானி எனும் அங்கீகாரம் பெற்று, துறை செயலாளராகி இருக்கிறார்.

2001ல் பயோடெக்னாலஜி விஷனை உருவாக்கியதில் முக்கியப் பங்காற்றியவர், கொரோனா தடுப்பூசி ஆய்வில் தீவிரமாக இருக்கிறார். கோவிட்- 19 க்கான வென்டிலேட்டர்கள் மற்றும் பரிசோதனைக் கருவிகளை குறைந்த செலவில் தயாரிக்கும் ஸ்டார்ட் அப்களின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிப்பதில் தீவிரமாக ஈடுப்பட்டு வருவதாக அவர் தி பிரிண்ட் இணையதளத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

மரபணு மற்றும் தாவிர வளர்ச்சியில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற ரேணு அறிவியல் துறையில் பெண்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறார். அறிவியலில் பெண்கள் தொடர்பான குழுவின் உறுப்பினர். பிரியா ஆப்ரகாம் புனேவில் உள்ள வைராலஜி தேசிய கழக்கத்தின் இயக்குனரான பிரியா ஆப்ரகாம், கொரோனா வைரஸை அடையாளம் காண்பதில் முக்கியப் பங்காற்றியிருக்கிறார். மருத்துவ ஆய்வுக் கழகம் கீழ் இயங்கும், வைராலஜி கழக்கத்தை வழிநடத்துகிறார்.

கோவிட்-19 பரிசோதனைக்கான முதன்மை மையமாக இது திகழ்கிறது. கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வந்த நிலையில், பரிசோதனைக்குத் தேவையான நேரத்தையும் இந்த அமைப்பு கணிசமாகக் குறைத்தது.

நாட்டில் முதல் மூன்று கொரோனா பாதிப்புகள் இங்கு தான் கண்டறியப்பட்டன. துவக்கத்தில் இங்கு தான் அனைத்து பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பின்னர் தான் இந்த வசதி விரிவாக்கப்பட்டது. இவரது தலைமையின் கீழ், பரிசோதனைக் கூடங்களுக்குத் தேவையான ஆலோசனைகள் மற்றும் உபகரணங்கள் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. “நெருக்கடியான நேரத்தில் இந்த மையம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைக்கு கூட்டு முயற்சியே காரணம் என்று அவர் கூறுகிறார். மருத்துவ மூலக்கூறுவியல் மருத்துவ மற்றும் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ளார். வேலூர் கிறிஸ்த்துவ மருத்துவக்கல்லூரியில் கிளினிகல் வைராலஜி துறை தலைவராக இருந்திருக்கிறார். வைராலஜியில், மருத்துவ முனைவர் பட்டத்திற்கான பாடத்திட்டத்தை வகுத்து கொடுத்துள்ளார். பீலா ராஜேஷ் தமிழக சுகாதார துறைச் செயலாளரான, பீலா ராஜேஷ், மாநிலத்தில் கொரோனா பணிகளை ஒருங்கிணைப்பதில் முன்னணியில் செயல்பட்டு வருகிறார். 1997 பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரியான இவர் ஊடகங்களை கையாளும் விதம் பரவலாக பாராட்டப்படுகிறது. “வைரஸ் யாரை வேண்டுமானாலும் தாக்கலாம், எனவே, பரஸ்பரம் பரிவு காட்டி, கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் ஒன்றுபட்டு நிற்போம்,” என்று கூறியுள்ளார். சென்னை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவப் பட்டதாரியான பீலா ராஜேஷ், செங்கபட்டு கலெக்டராக, மீன்வளத்துறை செயலாளராக பணியாற்றி இருக்கிறார். இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி ஆணையராக இருந்தவர் 2019ல் சுகாதாரத் துறைச் செயலாளராக மாற்றப்பட்டார். தற்போது கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்பத்தும் பணிகளை திறம்பட ஒருங்கிணைத்து வருகிறார்.

தொகுப்பு: சைபர்சிம்மன் Also Read ‘முதல் நாள் கொரானா டெஸ்ட் கிட்; அடுத்த நாள் பெண் குழந்தை டெலிவரி’: சாதித்த வைராலஜிஸ்ட்

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com