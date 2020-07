25 ஆண்டுகளாக ஏழை மாணவர்கள் கல்விக்கு அயராது உழைக்கும் 70 வயது சுனிதா!

மக்கள் மதம், இனம் என எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்கப்படாமல் சமமாக கருதப்படுவது கல்வியால் மட்டுமே சாத்தியப்படும். சுனிதா ஜீவன் குல்கர்னிக்கு 70 வயது. இவர் 25 ஆண்டுகள் கல்விப் பிரிவில் பணியாற்றிய பின்னர், நலிந்த பிரிவைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கும் தரமான கல்வி வழங்க தனது கணவருடன் இணைந்து பள்ளி ஒன்றை நிறுவியுள்ளார். 1996-ம் ஆண்டு புனேவின் கோந்த்வா பகுதியில் வெறும் எட்டு மாணவர்களுடன் `தி வேலி வியூ ஹைஸ்கூல்’ (The Valley View High School) தொடங்கப்பட்டது. இன்று இந்தப் பள்ளியில் 900 மாணவர்கள் 600 மாணவிகள் என கிட்டத்தட்ட 1,500 மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். “பல ஏழை மாணவர்களால் குடும்பச் சூழல் காரணமாகப் படிக்க முடியாமல் போகிறது. 6 முதல் 14 வயதுடைய 200 மில்லியன் குழந்தைகளில் 59 மில்லியன் குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் செல்வதில்லை என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. இந்த நிலையை நான் மாற்ற விரும்பினேன். கல்வியைக் குறைந்த கட்டணத்தில் வழங்குவதே இத்தகைய மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவதற்கான சிறந்த வழி என்பதை உணர்ந்தேன்,” என்று சோஷியல் ஸ்டோரி இடம் தெரிவித்தார் சுனிதா. இவர் தனது பயணத்தில் எத்தனையோ தடங்கல்களை சந்திக்க நேர்ந்தது. இருப்பினும் மனம் தளராமல் தனது நோக்கத்தில் உறுதியாக இருந்தார். ஆரம்ப நாட்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஆசிரியப் பணி என்பது சுனிதாவின் வாழ்க்கையில் தவிர்க்கமுடியாத அங்கமாக மாறிவிட்டது. புனேவின் பிஷப் பள்ளியில் பல ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிறகு தொழில்முனைவு முயற்சியைக் கையிலெடுக்க விரும்பினார். சுனிதா நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர். பள்ளிக்குத் தேவையான நிதியைத் திரட்டுவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. “என்னுடைய குடியிருப்பை விற்பனை செய்வது மட்டுமே ஒரே வழி என்பதால் அதை விற்றுவிட்டேன். எங்களிடம் இருந்த ஒரே சொத்தை விற்றுவிடுவது கடினமான முடிவாக இருந்தது. இருப்பினும் இதன் மூலம் சிறந்த பலன் கிடைக்கும் என்று நம்பினேன்,” என்று சுனிதா நினைவுகூர்ந்தார். அதைத் தொடர்ந்து இந்தத் தம்பதி 500 சதுர அடி கொண்ட மனை ஒன்றை வாங்கி இரண்டு வகுப்பறைகள் கட்டினர். தற்போது 70 வயதாகும் சுனிதா இன்றளவும் அதே மன உறுதியுடன் கடினமாக உழைத்து வருகிறார். தற்போது இந்தப் பள்ளியில் 26 வகுப்பறைகள், ஒரு நூலகம், இரண்டு A/V அறைகள், ஒரு கம்ப்யூட்டர் லேப், அறிவியல் லேப் ஆகியவை உள்ளன. இந்தப் பள்ளி குறித்து பலருக்குத் தெரியவர அதிகளவில் குழந்தைகள் சேரத் தொடங்கினார்கள்.

கோந்த்வா பகுதியில் உள்ள பெரும்பாலானோர் தினக்கூலிகளாகவும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களாகவும் உள்ளனர். இவர்களுக்கு நிரந்தர வருவாய் கிடையாது. எனவே இந்தப் பகுதியில் உள்ள பல குழந்தைகளுக்கு முறையான கல்வி கிடைப்பதில்லை. அரசுப் பள்ளியில் சேரும் குழந்தைகளும் படிப்பை இடைநிறுத்தம் செய்கின்றனர். “மனிதர்களுக்கு சக்தியளிக்கக்கூடிய வல்லமை கல்விக்கு உண்டு. நலிந்தோர்களுக்கும் அடித்தட்டு மக்களுக்கும் நியாயமான கட்டணத்தில் கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்க விரும்பினோம். அதை வழங்கக்கூடிய தளமாக ‘வேலி வியூ ஹை ஸ்கூலை’ விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டோம். அவர்கள் வறுமையின் பிடியில் இருந்து விடுபட இந்த முயற்சி உதவும்,” என்றார் சுனிதா. கல்வி மூலம் சக்தியளித்தல் வேலி வியூ ஹை ஸ்கூலில் நர்சரி முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ளது. மாணவர்கள் சேர்க்கையின்போது பெற்றோர்களின் வருவாய், தொழில் விவரங்கள் போன்றவை சரிபார்க்கப்படும். தேவை அதிகம் இருப்போருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படவேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த சரிபார்க்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. “கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்கவேண்டும் என்பதே எங்களது நோக்கம் என்பதால் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மாத கட்டணமாக 500 முதல் 600 ரூபாய் வரை வசூலிக்கப்படுகிறது. பள்ளியை நடத்த ஒட்டுமொத்தமாக 1.5 முதல் 2 கோடி ரூபாய் ஆகிறது. பெரும்பாலும் அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கு இந்தத் தொகை போதுமானதாக இருக்காது. எனவே சமூக பொறுப்புணர்வு முயற்சிகள் மற்றும் தனிநபர் நன்கொடைகளும் பெற்று வருகிறோம். Sequoia Capital தொழில்நுட்ப இயக்குநர் ஆனந்தமாயி ராய்சௌத்ரி பல காலமாக உதவி வருகிறார்,” என சுனிதா விவரித்தார். அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற இந்தப் பள்ளி தொடங்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகள் ஆகிறது. சில மாதங்களுக்கு முன்னர் சுனிதா தனது மகன் நிலேஷ் குலகர்னியிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைக்கத் தீர்மானித்தார். “ஏழை மக்களுக்கு கல்வி வழங்கவேண்டும் என்பதே என் அம்மாவின் நோக்கம். இதில் நான் பங்களிப்பதற்கு மகிழ்ச்சியடைகிறேன். அனைத்து குழந்தைகளுக்கு சிறந்த வசதிகள் வழங்கவேண்டும். இங்கு படிக்கும் குழந்தைகள் அனைவரும் மற்ற குழந்தைகளுக்கு நிகராக சிறப்பாக போட்டியிட உதவும் வகையில் STEM மற்றும் அனுபவம் சார்ந்த கற்றல் முறைகளை பாடத்திட்டத்தில் இணைத்துள்ளோம். அதுமட்டுமின்றி விளையாட்டு, ரோபோடிக்ஸ், பாடதிட்டம் சாராத கூடுதல் பயிற்சிகள் போன்றவறிற்கு பள்ளி நிர்வாகம் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது,” என்றார் நிதேஷ். இந்தப் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத ஊழியர்கள் என 70 பேர் பணியாற்றுகின்றனர். பள்ளியில் இருந்து வெளியிடங்களுக்குச் சென்று, குறிப்பாக விளையாட்டுத் துறை சார்ந்து பயணம் செய்து மாணவர்கள் நேரடி அனுபவம் பெறுவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.

மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ப்ரோ கபடி, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி, டெஸ்ட் போட்டிகள், ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகள், ஐஎஸ்எல் கால்பந்து லீக் போட்டிகள் போன்ற விளையாட்டுகளைக் கண்டு நேரடி அனுபவம் பெற வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. சமூகத்தின் விளிம்புநிலை மக்களுக்கு கல்வி வழங்குவதில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக தீவிர முனைப்பு காட்டி செயல்பட்டு வரும் சுனிதா மிகப்பெரிய அளவில் வருங்காலத்திற்கான திட்டங்கள் வகுத்துள்ளார். “தங்களது குழந்தைகளின் படிப்பிற்கு செலவிட இயலாத பெற்றோர்களின் சூழல் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியையும் வாழ்க்கையையும் பாதிக்க நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிப்பதில்லை. கோவிட்-19 எங்களிடையே பல்வேறு மாற்றங்களைக் கொண்டு சேர்த்துள்ளது. சராசரியாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் 100 மாணவர்கள் படிப்பை இடைநிறுத்தம் செய்கின்றனர். புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நெருக்கடியான சூழல் காரணமாக இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. ஆனால் பாடங்களை ஆன்லைனில் வழங்கவது, லாப்டாப் உள்ளிட்ட சாதனங்களை வாங்குவதற்காக ஸ்பான்சர்ஷிப் ஏற்பாடு செய்வது போன்ற செயல்முறைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்,” என்றார்.

தற்போது நிலவும் சூழலில் இருந்து விரைவில் மீண்டு பாடதிட்டங்களையும் கட்டமைப்புகளையும் மேம்படுத்தி, அடுத்து வரும் மாதங்களில் 11 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் வகுப்பெடுக்க உள்ளோம் என்று சுனிதா நம்பிக்கையுடன் உள்ளார்.

ஆங்கில கட்டுரையாளர்: ரோஷ்னி பாலாஜி | தமிழில்: ஸ்ரீவித்யா

