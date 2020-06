40 ஆண்டுக்கு பின் குடும்பத்துடன் இணைந்த 94 வயது மூதாட்டி!

இண்டெர்நெட் நல்லதும் செய்யும், சிலசமயம் கெடுதலும் செய்யும். ஆனால் தற்போது நாம் பார்க்கப்போகும் செய்தி, பிரிந்து இருந்த தன் குடும்பத்துடன் இணையதால் இணைந்த 94 வயது முதியவர் பற்றியது.

40 ஆண்டுகளுக்கு முன் துலைந்து போன, மஹராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பஞ்சுபாய் என்ற பெண்மணி, தனது பேரனின் வீட்டுக்கு சில தினங்களுக்கு பின் வந்தடைந்தார். ஆனால் அவரால் அவரின் மகனை பார்க்கமுடியவில்லை, ஏனெனில் அவர் மூன்று வருடத்துக்கு முன்பே இறந்து விட்டார். 1979-80 ஆண்டுகளில், மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் தாமோ மாவட்டத்தில், பரிதாபமான நிலையில் பெண்மணி ஒருவர், ட்ரக் ட்ரைவர் ஒருவரால் கண்டெடுக்கப்பட்டார். அப்பெண் அங்கு எப்படி வந்தார் என தெரியாத நிலையில் இருந்ததை அவர் தெரிந்து கொண்டார். "அப்பெண் தேனீக்கள் கொட்டப்பட்டு பேசமுடியாத நிலையில் இருந்தார். அவரால் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாது இருந்தார், அவ்வப்போது மராத்தி மொழியில் பேசினார், அதனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை,” என்றார் இஸ்ரார் கான். இஸ்ரார் கானின் தந்தை தான் ட்ரக் ட்ரைவராக இருந்த போது, பஞ்சுபாயை வீட்டுக்கு அழைத்துவந்தார். அப்போது இஸ்ரார் கான் சிறு குழந்தையாக இருந்தார். அவர்களின் வீட்டிலேயே தங்கினார் பஞ்சுபாய். “நாங்கள் அவரை அத்தை என்று அழைத்தோம். சிலசமயம் அவரின் குடும்பத்தைப் பற்றி விசாரிப்போம், ஆனால் அவரால் சரியாக எதையும் சொல்லமுடியவில்லை,” என்றார் இஸ்ரார். இப்படியே பல வருடங்கள் உருண்டோட, இஸ்ரார் பஞ்சுபாயின் குடும்பத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடிவெடுத்து, ஃபேஸ்புக்கில் அவரைப் பற்றி பதிவிட்டார். “பஞ்சுபாய், அவ்வப்போது, ‘கஞ்ச்மா நகர்’ என்ற பகுதியை குறிப்பிடுவார். அதை கூகிளில் தேடிப் பார்த்தேன். ஆனால் எந்த தகவலும் வரவில்லை. தற்போது லாக்டவுனில் வீட்டில் முடங்கியிருந்த போது, மீண்டும் அவரிடம் சொந்த ஊர் பற்றி கேட்டுப்பார்த்தேன்,” என்றார் இஸ்ரார். இம்முறை அவர் பர்சாபூர் என ஒரு இடத்தைப் பற்றி குறிப்பிடார். அதனை கூகிளில் தேட, மஹராஷ்டிராவில் அந்த இடம் இருப்பது உறுதி ஆனது.

மே 7ம் தேதி, இஸ்ரார், பரசாபூரில் அபிஷேக் என்ற கடைக்காரர் ஒருவருக்கு போன் போட்டு பேசினார். அவரிடம் பஞ்சுபாய் பற்றி குறிப்பிட்டு, அங்கு கஞ்மா நகர் என்ற இடம் பற்ரி விசாரித்துள்ளார். “நான் அத்தையின் வீடியோ ஒன்றை அபிஷேக்குக்கு அனுப்பி, அந்த ஊரில் உள்ள கிரார் சமூக மக்களுக்கு அனுப்பி விசாரிக்கச்சொன்னேன். இரவு 8.30 மணிக்கு அனுப்பினேன். அன்று நள்ளிரவே அபிஷேக்கிடம் இருந்து போன் வந்தது. பஞ்சுபாயின் உறவினர் ஒருவர் அவரை அடையாளம் கண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.” பஞ்சுபாயின் வீடியோ, நாக்பூரில் வசிக்கும் அவரின் பேரனுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. ஷின்கனே குடும்பம் அதைக் கண்டு ஆச்சர்யப்பட்டனர். உடனே இஸ்ராரை தொடர்பு கொண்டு பஞ்சுபாயை வீட்டுக்கு அழைத்துச்செல்ல ஆர்வம் காட்டினர்.

இறுதியாக, ஜூன் 17ம் தேதி, ஷின்கனே அவரின் பாட்டியை தன் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றார். “நாங்கள் கஞ்ச்மா நகரைச் சேர்ந்தவர்கள், ஆனால் தற்போது நாக்பூருக்கு வந்துவிட்டோம். 1979ல் என் அப்பா என் பாட்டியை, கஞ்ச்மா நகரில் இருந்து மனநல பாதிப்புக்கு சிகிச்சை அளிக்க நாக்பூருக்கு அழைத்துச்சென்றார். ஆனால் திடீரென ஒரு நாள் அவர் வீட்டில் இருந்து எங்கோ சென்றுவிட்டார். அவரை தேடியும் எங்கும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை,” என்றார் ஷின்கனே. ஷின்கனேவின் தந்தை பல வருடங்கள் பஞ்சுபாயை தேவி அலைந்தார். கடைசியில் அவரும் 2017ல் காலமானார். இருப்பினும் 94 வயதில் தன் பாட்டி நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதில் தனக்கு மிகுந்து மகிழ்ச்சி என்றும், கான் குடும்பத்தாருக்கு தங்களின் நன்றிகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.

தகவல்: பிடிஐ Also Read வாழ்நாள் முழுதும் கரென்ட் இல்லாமல் வாழும் 79 வயது பாட்டி!

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.