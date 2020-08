‘ஆத்மநிர்பர் ஆப் சேலஞ்ச்’ - ‘Chingari' உட்பட 24 வெற்றியாளர்கள் அறிவிப்பு!

இந்தியாவை டிஜிட்டல் புதுமையாக்கத்தில் முன்னிலை பெற வைக்கும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 'ஆத்மநிர்பார் பாரத் செயலி புதுமையாக்க சவால் ஹேக்கதான்' போட்டியை அறிவித்திருந்தார். நேரடியாக ஸ்டீரிம் செய்யப்பட்ட இந்த போட்டி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

தடை செய்யப்பட்ட சீன செயலியான டிக்டாக்கிற்கு மாற்று செயலியான 'சிங்காரி' (Chingari) மற்றும் டிவிட்டருக்கு மாற்றான 'கூ' (Koo) செயலிகள் இதில் தேர்வாயின. மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் நிட்டி ஆயோக் மற்றும் அடல் புதுமையாக்க மிஷன் ஆதரவு பெற்ற ஆத்மநிர்பார் பாரத் செயலி சவால் போட்டி, ஜூலை 4ம் தேதி துவங்கியது. நாடு முழுவதும் உள்ள 7,000க்கும் மேற்பட்ட தொழில்முனைவோர் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இதில் பங்கேற்றன. ஜூன் மாதம் இந்திய அரசு 59 சீன செயலிகளுக்கு தடை விதித்ததை அடுத்து, இந்தியாவில் உருவாக்கப்படும் செயலிகள் அலை வீசத்துவங்கியது. பிரதமர் மோடி, அறிவித்த ஆத்மநிர்பார் பாரத் செயலி சவால் போட்டி இதன் மையமாக அமைந்தது.

உலக அளவில் வெற்றி பெறக்கூடிய உள்ளூரில் உருவாக்கக் கூடிய சேவைகளுக்கான முக்கியத்துவம் அதிகரித்தது. இதற்கு அனைத்து தரப்பினரிடம் இருந்தும் ஆதரவு குவிந்தது.

செயலி புதுமையாக்க போட்டி, இந்தியர்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்தி வரும் செயலிகளில், உலக அளவில் வெற்றி பெறக்கூடிய சிறந்த இந்திய செயலிகளை கண்டறிவதில் கவனம் செலுத்தியது. தற்போதுள்ள செயலிகள் மற்றும் புதிய செயலிகளை ஊக்குவிப்பதில் இந்தத் திட்டம் முனைப்பு காட்டியது. Today there is immense enthusiasm among the tech & start-up community to create world class Made in India Apps. To facilitate their ideas and products @GoI_MeitY and @AIMtoInnovate are launching the Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge. https://t.co/h0xqjEwPko — Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2020 இந்த போட்டியில் 9 பிரிவுகளில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 24 சேவைகள் வருமாறு:

பொழுதுபோக்கு பிரிவில்; கேப்டன் பிளஸ், மீம் சேட் மற்றும் எப்.டி.சி டேலண்ட் (CaptionPlus, Meme Chat and FTC Talent) செயலிகள் முதல் மூன்று இடங்களில் தேர்வாயின. பூம் மற்றும் டுகுபே (Boom and Docubay) சிறப்பு பிரிவில் தேர்வாயின.

செய்திப் பிரிவில்; லாஜிகலி மற்று ஈஸ் இக்வல் டு (Logically and IsEqualTo) ஆகிய செயலிகள் முதல் இரண்டு இடம் பிடித்தன. சிறப்பு பிரிவில் லெட்ஸ் அப் மற்றும் பேப்பர் பாய் (LetsUp and Paperboy) தேர்வாயின.

கேம்ஸ் பிரிவில்; ஹிட்விக்கெட் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் (Hitwicket™ Superstars) முதலிடம் பெற்றது. ராயல் கேம்பட் மற்றும் வேர்ல்டு கிரிக்கெட் சாம்பியன்ஷ்ப் 2 (ScarFall: The Royale Combat and World Cricket Championship 2 (WCC2) 2வது மற்றும் 3 வது இடம் பிடித்தன.

சிறப்பு பிரிவில்; மேத்ஸ் கேம், டான்கி மாஸ்டர், கைட் பிலை உள்ளிட்ட செயலிகள் தேர்வாயின.

அலுவலக பிரிவில்; ஜோஹோ ஒர்க்ஸ்பேஸ் & கிளிக் மற்றும் சுயர் எம்டிஎம் முதல் இரண்டு இடங்கள் பிடித்தன. ஸ்பார்க் லைவ், ஐயம்ஹியர் மற்றும் கஸாக் ஸ்கேனர் சிறப்பு பிரிவில் தேர்வாயின.

சுகாதார பிரிவில்; முதல் இரண்டு இடம் பிடித்தவை: ஸ்டெப்ஸ்டெப்கோ மற்றும் ஐமம்ஸ் (StepSetGo, iMumz). சிறப்புப் பிரிவில் தேர்வானவை: சாஸ்தா சுந்தர் மற்றும் ஆரும்.

இ- கற்றல் பிரிவில்; வெற்றி பெற்றவை: டிஸ்பர்ஸ், குடிகி கிட்ஸ் லேர்னிங் ஆப், ஹலோ இங்க்லிஷ். (Disprz, Kutuki Kids Learning App, and Hello English: Learn English). சிறப்பு பிரிவு: சாக் லிஸ்ட், இமெடிகோஸ் (ChalkLit and eMedicoz).

வர்த்தகப் பிரிவில் தேர்வானவை; ஜோஹோ இன்வாய்ஸ் (Zoho Invoice, Books & Expense). மால் 91 மற்றும் கிம் புக்ச் (Mall91 and GimBooks). சிறப்பு தேர்வு: பூமர், லிங் மை பிஸ்னஸ் (Boomer and Linq My Business ).

சிறப்பு பிரிவில்; டிக்டாக்கிற்கு மாற்றான சிங்காரி முதலிடம் பிடித்தது. யுவர் கோட் மற்றும் கூ அடுத்த இடங்களை பிடித்தன.

மற்ற பிரிவுகளில் வெற்றி பெற்றவை: மேம்மைஇந்தியா, ஆஸ்க்சர்கார், மைஐரிட்டர்ன்.

சிறப்பு தேர்வுகள்: எக்ஸ்புளோர் ஏஐகோபோர்டு, லைப்ஹேக்ஸ் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த சேவைகளுக்கு ரூ.20 லட்சம், ரூ.15 லட்சம் மற்றும் ரூ.10 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்தப் போட்டிக்கு கிடைத்த வரவேற்பு காரணமாக, போட்டியின் கடைசி தினம், ஜூலை 18ல் இருந்து ஜூலை 26 ஆக நீட்டிக்கப்பட்டது.

போட்டியில், சுகாதாரப் பிரிவில் 901 செயலிகளும், இ-கற்றல் பிரிவில் 1155 சமூக வலைப்பின்னல் செயலிகளும், கேம்ஸ் பிரிவில் 326 செயலிகளும், அலுவலக பிரிவுகளில் 662 செயலிகளும், பொழுதுபோக்கு பிரிவில் 320 செயலிகளும் பன்கேற்றன. இதர பிரிவுகளில் 1135 செயலிகள் பங்கேற்றன.

ஆங்கிலத்தில்: சுஜாதா சங்க்வான், சோஹினி மிட்டர் | தமிழில்: சைபர்சிம்மன்

