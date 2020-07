72% இந்திய மக்களின் விருப்பச் சிற்றுண்டியாக ‘பாதாம்’ உள்ளது’ - ஆய்வில் தகவல்!

இன்றைய வேகமான உலகில், சிற்றுண்டி என்பது பல இந்தியர்களின் அன்றாட உணவு மற்றும் வழக்கமான ஒரு ஒருங்கிணைந்த பழக்கமாகவே மாறியுள்ளது. தற்போதைய சூழலில் இது குறிப்பாக உண்மை, ஏனெனில் நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் மக்கள் வீட்டிற்குள்ளே முடங்கியதால் தங்களால் முடிந்த உணவை செய்து சாப்பிடத் தொடங்கினர்.

குடும்ப உறுப்பினர்கள் வீட்டிலிருந்து பணிபுரிவதால், குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் சேருவதால், சிற்றுண்டிகளுக்கான வாய்ப்பும் போக்கும் அதிகரித்துள்ளது.

சிற்றுண்டியின் யோசனை பலவகையான உணவுகளை உள்ளடக்கியது என்றாலும், கடந்த சில ஆண்டுகளில், மக்களின் விருப்பங்களும் உணவின் பழக்கவழக்கங்களும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மேலும் ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டி பொருட்களை நோக்கிச் செல்வது காணப்படுகிறது. ஆராய்ச்சி ஆலோசனை நிறுவனமான IPSOS மார்ச் 3 முதல் 24 வரை நடத்திய சமீபத்திய கணக்கெடுப்பின்படி, பங்கேற்பாளர்களில் 91% பேர் சிற்றுண்டி சாப்பிடும்போது ஆரோக்கியமான மாற்று வழிகளை தேர்வு செய்வதாக தெரிய வந்துள்ளது. ஆய்வு முடிவுகள்; இந்திய நுகர்வோரின் விருப்பத்தேர்வுகள் கவனத்துடன் மற்றும் ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டியை நோக்கி உள்ளதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

IPSOS அளவுகோல் கணக்கெடுப்பு, ஒரு குழுவினரிடையே சிற்றுண்டி பழக்கம் மற்றும் விருப்பங்களை அடையாளம் காண்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது. அதில் உணவு விருப்பத்தேர்வுகள் ‘சைவம் மற்றும் அசைவம்’ என இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சைவம் மற்று அசைவ விரும்பிகள் இரு பிரிவுகளிலும் பங்கேற்பாளர்கள், பாதாம் மற்றும் பழங்கள் போன்ற ஆரோக்கியமான மற்றும் சத்தான உணவு வகைகளை சிற்றுண்டியாக தேர்வு செய்ய விரும்புகிறார்கள் என்பதை முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. பங்கேற்பாளர்களில் 72% பேர் பாதாம் (வழக்கமாக / பெரும்பாலும் / எப்போதாவது) உட்கொள்வதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இதில் நகரங்கள் வரிசையில், சுகாதார நன்மைகள் காரணமாக; டெல்லி (93%), மும்பை (82%) மற்றும் சென்னை (79%) ஆகியவற்றில் பாதாம் நுகர்வு அதிகமாக இருந்தது தெரியவந்துள்ளது. டெல்லி, மும்பை, பெங்களூர், சென்னை, போபால், சண்டிகர், ஜெய்ப்பூர், கோயம்புத்தூர், கொல்கத்தா, ஹைதராபாத் மற்றும் அகமதாபாத் ஆகிய 11 நகரங்களில் 18-50 வயதுக்குட்பட்ட மொத்தம் 4,064 நபர்களிடையே இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. சைவ உணவு உண்பவர்கள் மற்றும் அசைவ உணவு உண்ணும் பங்கேற்பாளர்களில் பெரும்பாலோர் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட (53%) பொருட்களால் ஆண சிற்றுண்டியை விரும்புகிறார்கள் என்பதையும் இந்த ஆய்வு எடுத்துக்காட்டுகிறது. கூடுதலாக, பழங்கள் மற்றும் பாதாம் போன்ற ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டி விருப்பங்களுக்கான விருப்பம் 41-50 வயதுக்குட்பட்ட பங்கேற்பாளர்களிடமும் குறிப்பாக கவனிக்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி, ஆண்களுடன் ஒப்பிடும்போது (53%) இந்தியாவில் பெண்கள் ஊட்டச்சத்து தேவைகள் (63%) குறித்து அதிகம் கவலைப்படுவதாக ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கணக்கெடுப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கிய ஆலோசகர் ஷீலா கிருஷ்ணசாமி, “அதிக சதவீத பெண்கள் ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் ஆர்வம் காட்டியிருப்பது ஒரு நல்ல அறிகுறியாகும். நீண்ட கால, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகளுக்கு இது மாற்றத்தைத் தூண்ட உதவும். இந்தியாவில் உள்ள பல வீடுகளில் குடும்பத்தின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவுத் திட்டத்தின் முழுப் பொறுப்பையும் பெண்கள் கொண்டுள்ளனர். மேலும் அவர்களிடையே அதிக விழிப்புணர்வு இருப்பதால் முழு குடும்பமும் ஆரோக்கியமான மாற்று வழிகளைக் கடைப்பிடிக்க வழிவகுக்கும்.” பாதாம் போன்ற ஆரோக்கியமான உணவுகளில் சிற்றுண்டியின் இந்த போக்கு ஒரு நேர்மறையான மாற்றமாகும், மேலும் அவை புரதம், நார்ச்சத்து, இரும்பு, ஃபோலேட், தாமிரம், ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களின் மூலமாக இருப்பதால் ஒவ்வொரு நாளும் முழு கையளவு தொடர்ந்து சாப்பிட பரிந்துரைக்கிறேன். மேலும் இவை எடை மேலாண்மை, இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் நீரிழிவு மேலாண்மைக்கு நன்மை பயக்கும் என்று அறியப்படுகிறது, என்றார். மொத்தம் 72% பங்கேற்பாளர்கள் உடலின் ஊட்டச்சத்துத் தேவைகள் பற்றி அறிந்திருப்பதாகவும், அகமதாபாத் (89%), டெல்லி (82%), சண்டிகர் (80%), மும்பை (78%) ஆகிய நகரங்களை சேர்ந்த பங்கேற்பாளர்கள் அதிகபட்ச விழிப்புணர்வைக் காட்டியதாகவும், அதேசமயம் கொல்கத்தாவிலிருந்து (46%) பங்கேற்பாளர்களிடையே குறைந்த விழிப்புணர்வு காணப்பட்டது என்பதை இந்த ஆய்வு எடுத்துக்காட்டுகிறது. கூடுதலாக, சைவ மற்றும் அசைவ உணவு வகை பங்கேற்பாளர்களில் 59% பேர் தங்கள் ஊட்டச்சத்து தேவைகளைப் பற்றி கவலைப்படுவதாகக் கூறினர். அகமதாபாத் (83%) மற்றும் சென்னை (70%) ஆகியவற்றில் பங்கேற்பாளர்கள் மிகவும் அக்கறைக் கொண்டிருந்தாலும், போபாலில் (45%) பங்கேற்பாளர்களின் அக்கறை மிகவும் குறைந்து காணப்பட்டது. எடை அதிகரிப்பு (22%) மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைபாடு (21%) சிற்றுண்டியுடன் தொடர்புடைய முக்கிய கவலைகளாக வெளிவந்தன.

மேலும் ஜெய்ப்பூரில் (55%) பங்கேற்பாளர்கள் எடை அதிகரிப்பு குறித்து அதிக அக்கறை கொண்டிருந்தாலும், பங்கேற்பாளர்கள் பெங்களூரில் (6%) குறைந்த அக்கறை கொண்டிருந்தனர். சிற்றுண்டி முறைகளில் ஒரு நடத்தை மாற்றத்தையும், நாட்டின் நீளம் மற்றும் அகலத்தில் ஆரோக்கியமான மாற்று வழிகளில் ஒட்டுமொத்த மாற்றத்தையும் இந்தியா கண்டிருப்பதால், பாதாம் என்பது அனைத்து வயதினருக்கும் சைவ உணவு உண்பவர்கள் மற்றும் அசைவ உணவு உண்பவர்கள் மத்தியில் ஒரு முக்கிய விருப்பமான மற்றும் ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டி ஆகும். Also Read மஞ்சள் புற்றுநோய் அணுக்களை அழிக்கும் வல்லமை கொண்டது' - ஐஐடி ஆய்வு!



Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.