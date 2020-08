இங்கு சிறுநீர் கழித்தால் ரோடும் சுத்தம், செடிகளும் வளரும்: ஆம்ஸ்டர்டாமில் புதிய அறிமுகம்!

இன்றைய நவீன தொழில்நுட்ப உலகிலும் திறந்தவெளியில் மலம் கழிப்பதையும் பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழிப்பதையும் முற்றிலுமாக ஒழிக்கமுடியாத அவலநிலை உள்ளது. இதனால் பல சுகாதார சீர்கேடுகள் ஏற்படும் நிலையில் இது தொடர்ந்து திர்வுகாணப்படாத பிரச்சனையாகவே உள்ளது.

சுற்றுலாப் பயணிகள் பொது இடங்களில் சிறுநீர் கழிக்கும் பிரச்சனைக்கு தீர்வுகாணும் வகையில் ஆம்ஸ்டர்டாம் பகுதியில் புதுமையான முயற்சி ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஆம்ஸ்டர்டாமின் ரெட் லைட் மாவட்டம் மற்றும் இதர முக்கியப் பகுதிகளில் செடிகளுடன்கூடிய சிறப்பு தொட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தொட்டிகளை சுற்றுலாப் பயணிகள் சிறுநீர் கழிக்கப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இதனால் சுவர்களில் சிறுநீர் கழிக்கப்படுவது தவிர்க்கப்படும். பொது இடங்களை பசுமையாக மாற்றுவதுடன் இந்தத் தொட்டியில் சேகரிக்கப்படும் சிறுநீர் உரமாகவும் பயன்படுத்தப்படும்.

GreenPee என்கிற இந்தத் தொட்டிகளை வடிவமைத்தவர் Richard de Vries. இந்தத் தொட்டி வாசனையற்றது என்கிறார் ரிச்சர்ட். “சுவர்களில் சிறுநீர் கழிக்கப்படுவதால் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கட்டிடங்கள் சேதமடைகிறது. இதனால் அந்தப் பகுதி அசுத்தமாகி ஈ மொய்க்கத் தொடங்கிவிடுகிறது. எனவே நகர்புறங்களைப் பசுமையாக வைப்பதற்காகவும் உரமாகப் பயன்படுத்துவதற்காகவும் செடிகளை வைக்கும் திட்டம் குறித்து யோசித்தோம்,” என்றார் ரிச்சர்ட். இதுவரை 12 GreenPee நிறுவப்பட்டுள்ளதாக Independent குறிப்பிட்டுள்ளது. “சிறுநீரில் இருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும். அதன் மூலம் விளக்குக்குத் தேவையான மின்சாரம் கிடைத்தால் நன்றாகவே இருக்கும்,” என்றார் ரிச்சர்ட். இந்தத் தொட்டியின் செயல்பாடுகள் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. அதன் மூலம் கிடைத்த ஆய்வு முடிவுகளின்படி பொதுவெளியில் சிறுநீர் கழிப்போரின் எண்ணிக்கை 49 சதவீதம் வரை குறைந்திருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. எனவே ஆம்ஸ்டர்டாம் கவுன்சில் இத்திட்டத்தில் 50,000 யூரோ (இந்திய மதிப்பில் 44,67,400 ரூபாய்) முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.

கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக பொதுக் கழிப்பிடங்கள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் பிரான்ஸ் நாட்டிலும் பொது வெளிகளில் சிறுநீர் கழிப்பதற்கான வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

தகவல் உதவி: இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், பட உதவி: Independent Also Read 10 ரூபாயில் இனி கலக்கமின்றி, பொது கழிப்பிடங்களில் பெண்கள் சிறுநீர் கழிக்கலாம்...

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.