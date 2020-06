OTT-யில் இந்த வாரம் எந்த படங்கள் ரிலீஸ்? தொகுத்துக் கொடுக்கும் ஆப் இதோ!

ஓடிடி தளங்களில் பார்த்து மகிழ திரைப்படங்களையும் டிவி தொடர்களையும் பரிந்துரைக்குமாறு பலர் சமூக வலைதளங்களில் கேட்டு பதிவிடுவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஏன் உங்களுக்கேக் கூட எந்த படத்தை பார்ப்பது, எந்த தளத்தில் உள்ளது என்ற குழப்பம் இருக்கலாம்.

உலகில் 50-க்கும் மேற்பட்ட வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் செயலிகளும் சேவைகளும் இருக்கும் நிலையில் எந்தத் திரைப்படங்கள் அல்லது தொடர்கள் எங்கே, எப்போது கிடைக்கிறது என்பதைக் கண்காணித்துத் தெரிந்துகொள்வது கடினமாகிறது. ஆனால் இதை எளிதாக்குகிறது Flixjini செயலி. பயனர்கள் பல்வேறு OTT தளங்களில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் குறித்து உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள Flixjini உதவுகிறது. இந்தச் செயலியின் மூலம் தேடலாம், ட்ராக் செய்யலாம், ஃபில்டர் செய்யலாம். அத்துடன் நீங்கள் பார்ப்பதற்காக பிரத்யேக பட்டியலைத் தயார் செய்துகொள்ளலாம். சென்னையைச் சேர்ந்த Cheeni Labs என்கிற ஸ்டார்ட் அப் இந்தச் ஆப்-ஐ உருவாக்கியுள்ளது. கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் 1,00,000 பதிவிறக்கங்களைக் கடந்துள்ள இந்தச் செயலிக்கு 4.1 ஸ்டார் ரேட்டிங் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Flixjini செயலி பெர்லினைச் சேர்ந்த ஓடிடி டிஸ்கவரி சேவை JustWatch மாதிரியை அடிப்படையாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தச் செயலி இந்தியாவில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த ஆப் திரைப்படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான Trivago எனலாம். நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் வீடியோ, டிஸ்னி+ ஹாட்ஸ்டார், யூட்யூப், ஜியோசினிமா, ஜீ5, கூகுள் ப்ளே மூவிஸ், ஆப்பிள் டிவி, HOOQ உள்ளிட்ட சுமார் 30 ஓடிடி தளங்களின் தகவல்களைத் தொகுத்து வழங்குகிறது. இந்தச் செயலியில் 10-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய மொழிகள் மற்றும் ஹாலிவுட், ஐரோப்பிய மற்றும் ஆசிய திரைப்படங்களின் தலைப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்தச் செயலி ஒவ்வொரு திரைப்படம் அல்லது தொடர் பற்றிய பல்வேறு தரவுகளை சேகரிக்கிறது. பயனர்கள் தாங்கள் பார்க்க விரும்பும் திரைப்படம் அல்லது தொடரைத் தீர்மானிக்க உதவும் வகையில் நடிகர்கள் மற்றும் குழுவினர், விமர்சனங்கள், மதிப்பீடுகள், ஒளிபரப்பாகும் கால அளவு, விருதுகள் மற்றும் அங்கீகாரங்கள் போன்ற தரவுகளை வழங்குகிறது.

Flixjini பயனரின் மொழி மற்றும் அவர்கள் விரும்பிப் பார்க்கும் திரைப்படங்களின் வகைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதற்கேற்ப அவர்களுக்குப் பரிந்துரைக்க செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த என்ஜினைப் பயன்படுத்துகிறது. பார்வையாளர்களுக்கு விருப்பமான நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படும் பகுதிக்கு அவர்களை ரீடைரக்ட் செய்கிறது. அதேசமயம் இந்தச் செயலி நேரடியாக எந்தவித நிகழ்ச்சிகளையும் ஒளிபரப்புவதில்லை. டெஸ்க்டாப், டேப்ளட், மொபைல் வெப் என அனைத்திலும் பயனர்கள் இந்தச் செயலியைப் பயன்படுத்தலாம். ஆப்-ன் அம்சங்கள் முதலில் கூகுள் அல்லது ஃபேஸ்புக் அக்கவுண்ட் மூலம் லாக்-இன் செய்யவேண்டும். Flixjini ஆட்டோ செலக்ட் செய்துகொள்ளும் தேர்வை வழங்கும். ‘ஆம்’ என்று தேர்வு செய்தால் உங்கள் சாதனத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஸ்ட்ரீமிங் செயலிகள் தானாகவே கண்டறியப்படும். நீங்கள் பின்னர் உங்கள் விருப்பப்படி தேர்வு செய்ய விரும்பினால் ‘இல்லை’ என்கிற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். உங்கள் மொழி மற்றும் ஓடிடி சேவை விருப்பங்களை அடுத்த பக்கத்தில் நீங்கள் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். இரண்டிற்குமே கூடுதல் ஆப்ஷன்களையும் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். இலவசம் அல்லது கட்டணத்துடன்கூடிய சேவை, வாடகை அல்லது வாங்கும் முறை என உங்கள் தேர்வுகளை ஃபில்டர் செய்துகொள்ளும் வசதியும் Flixjini செயலியில் உள்ளது. அனைத்து ஆப்ஷன்களையும் நீங்கள் தேர்வு செய்துகொள்ளும் வசதியும் உள்ளது. அடுத்த பக்கத்தில் திரைப்படங்கள், டிவி நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உங்கள் ஆர்வத்தை வகைப்படுத்தலாம். உங்கள் தேடல் நேரம் வீணாகாமல் சேமிக்க இது உதவும். இந்தச் செயலியில் நிகழ்ச்சிகளின் வகைகள் சார்ந்து தேடும் வசதி உள்ளது. சிட்காம் எனப்படும் சூழ்நிலைக்கேற்ற நகைச்சுவை, நகைச்சுவை, கிரைம் த்ரில்லர், காதல், அதிரடி, சாகசங்கள், வாழ்க்கை வரலாறு என பல்வேறு வகைகளில் இருந்து தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு வகையின் அருகிலும் காணப்படும் ‘ஃபாலோ’ என்கிற பட்டனை அழுத்தி அந்த குறிப்பிட்ட வகையின்கீழ் புதிதாக வரவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் குறித்த தகவலைப் பெறலாம். மொழி, பாராட்டு விமர்சனங்கள், பாக்ஸ் ஆபீஸ் கலெக்‌ஷன், ட்ரெண்டிங், IMDB முன்னணி பட்டியல் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் தொகுத்து பட்டியலை வழங்குகிறது Flixjini. குறிப்பாக எந்த மாதிரியான திரைப்படம் அல்லது நிகழ்ச்சிகளைப் பார்ப்பது என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியாத பார்வையாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ‘க்யூ’ என்கிற பகுதியில் நீங்கள் தலைப்புகளை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இது உங்களது தனிப்பட்ட பட்டியலாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா இல்லையா என்பதைத் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம். தலைப்புகளை வாட்ஸ் அப் மூலமாகவும் அனுப்பலாம். குறிப்பிட்ட தலைப்பு ஒளிபரப்பாகும் ஸ்ட்ரீமிங் செயலிக்குச் செல்ல ‘வாட்ச்’ என்கிற பட்டனை க்ளிக் செய்யவேண்டும். செயலியின் கீழிப்பகுதியில் ஒரு டேப் காணப்படும். இதிலுள்ள Search என்கிற டேப் தேர்வு செய்தால் நீங்கள் நேரடியாக தலைப்புகளை பதிவிடலாம். சமீபத்தில் பார்வையிட்டதை அடிப்படையாகக் கொண்டு ‘ஃப்ரெஷ்’ டேப் மூலம் ஃபில்டர் செய்யலாம். கருத்து நீங்கள் பல்வேறு ஓடிடி தளங்களின் சந்தா வைத்திருந்து அடிக்கடி வெவ்வேறு தளங்களுக்கு மாறி பார்வையிடுபவராகவோ அல்லது இலவசமாக ஒளிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சிகளைக் கண்டறிவதில் சிரமத்தை சந்திப்பவராகவோ இருந்தால் Flixjini உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள செயலியாக இருக்கும்.

ஓடிடி தொடர்பான அனைத்து தரவுகளையும் தொகுத்து வழங்கி இந்த ஆப் தீர்வளிக்கிறது. இந்தச் செயலி உங்கள் நேரத்தை சேமிக்கிறது. டிவி தொடர்களின் பல்வேறு எபிசோட்களைத் தொடர்ந்து பார்ப்பவர்கள் சிலர் சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகளை தவறவிட்டுவிட்டோமோ என்று அச்சப்படுபவதுண்டு. அப்படிப்பட்டவர்களின் பிரச்சனையை இது குறைக்கிறது. உங்கள் தேடல் அனுபவம் சிறப்பாக மாறுவதுடன் விரைவாகவும் தேட முடியும். எனவே நீங்கள் தேடலைக் காட்டிலும் நிகழ்ச்சிகளைப் பார்ப்பதில் அதிக நேரம் செலவிடலாம். ஒப்பீட்டளவில் இடத்தை அடிப்பையாகக் கொண்டு தனித்தேவைக்கேற்ப பயனர்கள் தேட உதவும் JustWatch சிறப்பாக உள்ளது. Binged.com போன்ற மற்ற நிறுவனங்களும் இதுபோன்ற சேவையை வழங்குகிறது.

Flixjini உள்ளடக்கம் சிறப்பாக உள்ளது. அதேசமயம் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியான அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தவேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

ஆங்கில கட்டுரையாளர்: சோஹினி மிட்டர் | தமிழில்: ஸ்ரீவித்யா Also Read Remove China Apps மற்றும் Mitron ஆப்’களை ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து நீக்கியது கூகுள்!

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.